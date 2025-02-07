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Владимир Спринчан: Кито интересуют российские технологии нового поколения

Владимир Спринчан: Кито интересуют российские технологии нового поколения - РИА Новости, 07.02.2025

Владимир Спринчан: Кито интересуют российские технологии нового поколения

В текущем году исполняется 80 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Эквадором. О том, как Москва и Кито выстраивают... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:30:00+03:00

2025-02-07T17:30:00+03:00

2025-02-07T17:30:00+03:00

интервью

россия

эквадор

международные отношения

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В текущем году исполняется 80 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Эквадором. О том, как Москва и Кито выстраивают взаимодействие на фоне давления коллективного Запада, какие новые проекты готов предложить бизнес РФ, о возможном сотрудничестве в атомной сфере и влиянии российского образования и культуры на историю этой латиноамериканской страны рассказал в интервью РИА Новости посол России Владимир Спринчан. Беседовала Дарья Станиславец.– Как вы в целом оцениваете текущие отношения России и Эквадора? Чего странам удалось добиться в прошедшем году?– России и Эквадору, несмотря на неблагоприятные внешние условия и попытки третьих стран навредить нашим двусторонним отношениям, удалось сохранить в ушедшем году достаточно стабильное сотрудничество в интересах российского и эквадорского народов. При доброй воле двух правительств и слаженных коллективных действиях российской стороны не допустили нанесение ущерба российско-эквадорскому взаимодействию в политической сфере и торгово-экономической кооперации.Власти Эквадора вопреки давлению коллективного Запада в целом выдерживали нейтралитет по наиболее острым вопросам международной повестки дня, затрагивающим интересы России. По некоторым актуальным темам, беспокоящим мировое сообщество, находили с эквадорцами полное взаимопонимание.– Каков был уровень товарооборота по итогам 2024 года?– Можно с удовлетворением констатировать, что вопреки незаконным экономическим санкциям в отношении России, нашим странам удалось в очередной раз не только избежать существенного снижения объемов взаимной торговли, но даже слегка его увеличить. Так, по данным ФТС России, за первые три квартала 2024 года рост составил 1,8%, несмотря на то, что большинство традиционных российских экспортных товарных позиций по-прежнему подпадают под западные санкционные ограничения. При этом поставки из Эквадора выросли на 2%, преодолев в денежном исчислении отметку в 1,5 миллиарда долларов. Наш экспорт в эту страну составил 150 миллионов долларов, увеличившись на 0,6%.Вместе с эквадорскими партнерами работаем над выравниваем дисбаланса во взаимной торговле. Приятно осознавать, что по объему несырьевого экспорта Россия по-прежнему занимает у эквадорцев четвертое место после Китая, США и ЕС в целом. Структуру российского импорта из Эквадора традиционно формируют бананы, цветы, креветки, кофе и какао. Основой нашего экспорта в Эквадор остаются минеральные удобрения.Рынок поставок российских удобрений для эквадорского сельского хозяйства очень объемный. И обращаются в посольство по этой теме местные предприниматели среднего и мелкого уровней. Для координации закупок данного продукта в объеме, транспортировка которого станет рентабельной, работаем с министерством сельского хозяйства и животноводства с тем, чтобы правительство определило потребности и уже само перераспределяло их между сельхозпроизводителями.– Какие проекты обсуждает бизнес двух стран?– Эквадорских партнеров интересуют российские технологии нового поколения. В ушедшем году возвратились к обсуждению реализации положений меморандума о намерениях между фондом "Сколково" и некоторыми местными научно-производственными учреждениями, подписанного некоторое время назад. В первую очередь для страны сейчас важны наши разработки в области генерации электроэнергии, с учетом поразившего Эквадор в четвертом квартале ушедшего года самого жестокого энергетического кризиса в истории страны.Уже имеются значительные результаты содействия российских компаний эквадорской экономике в преодолении кризиса в энергетической отрасли. "Тяжмаш" весь год активно работал над подготовкой пуска в эксплуатацию второй очереди гидроэнергетического комплекса "Тоачи-Пилатон" под названием "Айюрикин", который ожидается буквально в ближайшие дни.Первая очередь этой ГЭС "Сарапуйо" начала поставлять электричество для эквадорских потребителей в 2023 году. Общая мощность всего комплекса составит 204 мегаватт, что покрывает почти четверть недостающей эквадорской экономике электроэнергии.– Президент Эквадора Даниэль Нобоа ранее сообщил, что страна намерена инвестировать в ядерную энергетику. Россия обладает передовым опытом в этой сфере и является одним из мировых лидеров. Видите ли вы перспективы для сотрудничества РФ и Эквадора в сфере строительства атомных объектов? Возможно, ожидается приезд специалистов из России?– Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации – атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, среди которых фигурирует и атомная. Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении. Говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет, а тем более о возможном приезде сюда российских специалистов, преждевременно, так как страна находится на пороге всеобщих выборов и новые проекты двустороннего сотрудничества зависят от будущего правительства Эквадора.– Говоря о выборах президента, которые пройдут в Эквадоре уже совсем скоро, 9 февраля, будут ли на них присутствовать наблюдатели от России?– Да, действительно, страна готовится идти к избирательным урнам для голосования по избранию президента и вице-президента, а также членов Национальной ассамблеи. За почти четыре года моей работы в Эквадоре это уже третьи всеобщие выборы, хотя мандат руководителей исполнительной ветви власти и законодателей составляет те же четыре года.Предвидим сложности для эквадорских избирателей с определением своих предпочтений на избирательных участках, поскольку им придется выбирать из 16 претендентов. Непросто это будет сделать и по той причине, что предвыборные программы кандидаты формировали исходя из ожиданий населения от новой власти, а это общие для всей страны проблемы: высокий уровень преступности, падение уровня жизни, рост безработицы, то есть различия между ними найти трудно. Наблюдателями за ходом голосования аккредитованы сотрудники посольства.– Ожидаете ли вы усиления давления Вашингтона на Эквадор после прихода к власти президента Дональда Трампа? Может ли смена власти в США повлиять на отношения РФ и Эквадора?– Президент Эквадора был одним из немногих региональных лидеров, приглашенных в Вашингтон на мероприятия в связи с инаугурацией Дональда Трампа. Однако это не привело к тому, чтобы новая администрация США сделала исключение для Кито в вопросах американской миграционной политики.Из СМИ известно, что в США находятся более 30 тысяч незаконных эквадорских эмигрантов, депортация которых в Эквадор уже началась, причем в тех же условиях, что и в другие страны. Возвращение в страну столь большого числа граждан создает для местных властей множество проблем экономического, социального, гуманитарного и даже документального характера.Вместе с тем, не ожидаем негативного влияния на отношения между Россией и Эквадором в результате смены власти в США. Даже в ходе более тесных отношений между Вашингтоном и Кито в периоды правительств Джо Байдена и Гильермо Лассо соответственно, когда на начальном этапе СВО тогдашние эквадорские власти в угоду западным подходам обвиняли нашу страну в "нападении" на Украину, производственный сектор последовательно наращивал торговлю с Россией на несколько процентов в год, вопреки давлению своих властей. Те сектора взаимодействия, которые зависели от правительства, несколько все же пострадали. Но и они постепенно восстанавливаются.– В этом году все мы будем праздновать 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия готовит посольство к этой дате?– Восьмидесятилетний юбилей Великой Победы, без преувеличения, является знаковым для всех здравомыслящих граждан Эквадора. В посольство обращаются местные социальные и гуманитарные организации с предложениями провести совместные памятные акции по этому поводу. Уже ведем переговоры с некоторыми из них в разных регионах страны не только о возможных мероприятиях на площадках и по инициативе посольства, но и организованных самими эквадорцами.Разумеется, ключевыми событиями этого празднования станут такие традиционные акции, как "Шествие бессмертного полка", "Сад памяти". Достигнута договоренность с самым крупным в эквадорской столице концертным залом "Дом музыки" об исполнении в праздничные дни Национальным симфоническим оркестром, дирижером которого, кстати, является россиянин Юрий Соболев, Седьмой "блокадной" симфонии Дмитрия Шостаковича. Согласованы мои интервью ряду местных СМИ по тематике юбилея Победы, запланированы и полноценные статьи на эту тему в дружественных нам изданиях. Уже подготовлены несколько материалов для национальных газет выпускниками отечественных вузов.К слову, эквадорцы, получившие образование в нашей стране, называющие ее своей "второй родиной", объединены в соответствующую ассоциацию и являются наряду с соотечественниками самыми активными участниками всех проводимых посольством мероприятий, а зачастую и сами их инициируют.– Растет ли интерес эквадорцев к России, ее культуре, к изучению русского языка? К обучению в России?– Одной из важных нитей, связывающих наши страны, уже многие годы является получение эквадорцами образования в отечественных высших учебных заведениях. Таковых уже многие сотни. Среди них и бывшие члены правительства, известные ученые, деятели культуры. Интересный факт: уже в 1968 году в Эквадор вернулся с дипломом математика выпускник первой волны иностранных специалистов, подготовленных Университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Родольфо Буэно. До этого в Эквадоре чистых математиков не было. Он основал здесь математическое направление, преподавая этот предмет в разных университетах.Сейчас его дело продолжает сын, а сам ветеран активно работает над продвижением через эквадорские СМИ правды о реальной ситуации вокруг нашей страны, раскрывает историческую истину, которую некоторые либо не знают, либо пытаются исказить.Интерес к получению профессии в России не только сохраняется, но и растет. Посольство не в состоянии удовлетворить все запросы на получение стипендий для обучения в отечественных вузах. Спрос в несколько раз превышает квоты, установленные правительством России для Эквадора в 130 штук. Ставим вопрос об увеличении этих предложений для эквадорцев. При этом возрастает и число желающих изучать русский язык среди разных возрастных групп населения страны. В городе Гуаякиль уже создан Русский центр фонда "Русский мир", прорабатываем возможности открытия подобного и в эквадорской столице. Есть запросы и из других регионов Эквадора.Большое внимание местной общественности привлекли в прошедшем году гуманитарные мероприятия, организованные по случаю юбилеев Александра Пушкина, Расула Гамзатова. Подобные акции прошли в нескольких городах страны. Сближению культур наших двух стран способствует и деятельность центров имени Максима Горького, основанных в двух крупнейших городах страны Гуаякиль и Кито.Отношения между Россией и Эквадором развиваются в большинстве сфер, представляющих интерес для наших стран и народов, во многом благодаря поддержке и солидарности с нами, которые демонстрируют простые эквадорцы, а также уже сформировавшимся крепким связям в торговле и осознанию, что Россия – высокоразвитая страна, открытая к дальнейшему взаимодействию с Эквадором.

https://ria.ru/20241218/ekvador-1989811257.html

https://ria.ru/20241101/boliviya-1981389422.html

https://ria.ru/20250202/posolstvo-1996920830.html

https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html

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интервью, россия, эквадор, международные отношения