https://ria.ru/20250207/spg-1998077207.html

Франция продолжает активно закупать российский СПГ, заявил посол

Франция продолжает активно закупать российский СПГ, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025

Франция продолжает активно закупать российский СПГ, заявил посол

Франция продолжает активно закупать российский СПГ из-за нежелания терять выгоду, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:06:00+03:00

2025-02-07T21:06:00+03:00

2025-02-07T21:07:00+03:00

франция

россия

венгрия

алексей мешков

евросоюз

евростат

арктик спг - 2

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Франция продолжает активно закупать российский СПГ из-за нежелания терять выгоду, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Франция, как ни странно, в прошлом году стала одним из главных покупателей нашего СПГ. Мне трудно давать оценки, с чем это связано, но не надо забывать, что в свое время Франция, прежде всего, (французская энергокомпания - ред.) TotalEnergies, сильно вложились в наш рынок, в наше производство СПГ. Может быть, это с этим связано, а может быть, это связано с желанием заработать, когда соседи не очень-то торопятся защищать собственный экономический интерес", - сказал Мешков. Как следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата, главными покупателями российского газа в Евросоюзе в январе-августе 2024 года стали Франция, Венгрия и Испания - на эти три страны пришлось чуть более половины всего импорта из России. Россия поставила в ЕС газа на 9 миллиардов евро, при этом в 2025 году трубопроводный газ вновь стал главным в российском экспорте. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ - 4,4 миллиарда евро. Основным покупателем "голубого топлива" из России стала Франция, которая за восемь месяцев увеличила закупки на 30% - до 1,9 миллиарда евро. Венгрия же опустилась на второе место, сократив импорт почти на треть - до 1,6 миллиарда евро. Четырнадцатый пакет антироссийских санкций ЕС, в частности, ограничил предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения могут продолжать покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Арктик СПГ 2" и "Мурманск СПГ".

https://ria.ru/20250207/rossiya-1998053919.html

https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998009997.html

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франция, россия, венгрия, алексей мешков, евросоюз, евростат, арктик спг - 2, санкции в отношении россии, спг, в мире