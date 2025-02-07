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Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны
Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны
Установление контроля над Дзержинском в ДНР открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ, сообщило Минобороны РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:14:00+03:00
2025-02-07T18:14:00+03:00
2025-02-07T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Установление контроля над Дзержинском в ДНР открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константиновка, дзержинский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны
МО РФ: установление контроля над Дзержинском позволит освободить Константиновку