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Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 07.02.2025 (обновлено: 18:15 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1998044961.html
Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны
Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны
Установление контроля над Дзержинском в ДНР открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ, сообщило Минобороны РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:14:00+03:00
2025-02-07T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
дзержинский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Установление контроля над Дзержинском в ДНР открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
константиновка
дзержинский
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в мире, константиновка, дзержинский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Дзержинский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны

МО РФ: установление контроля над Дзержинском позволит освободить Константиновку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Установление контроля над Дзержинском в ДНР открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
«
"Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника", - говорится в сообщении.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДзержинскийДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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