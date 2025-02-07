https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1998044961.html

Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны

Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025

Взятие Дзержинска позволит освободить Константиновку, заявили в Минобороны

Установление контроля над Дзержинском в ДНР открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ, сообщило Минобороны РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:14:00+03:00

2025-02-07T18:14:00+03:00

2025-02-07T18:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

константиновка

дзержинский

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Установление контроля над Дзержинском в ДНР открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

константиновка

дзержинский

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, константиновка, дзержинский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)