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Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997870009.html
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2025
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы одного из подразделений российской группировки войск "Днепр" нанесли удар по вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив блиндажи противника,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:16:00+03:00
2025-02-07T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Артиллеристы одного из подразделений российской группировки войск "Днепр" нанесли удар по вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив блиндажи противника, оборудованные в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий орудия с позывным "Старый". "Разведку проводили расчеты БПЛА, обнаружив движение личного состава ВСУ, они установили наблюдение за данным районом. После доразведки и подтверждения наличия укреплений и личного состава противника,... артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 точными попаданиями уничтожили блиндажи ВСУ", - сказал он. "Очень много, конечно, зависит от наводчика и от корректировщика. (Наши цели - ред.) - блиндажи, пехоту разбить, по технике стрелять; по танкам били: попадешь в заднюю часть - они горят как коробки", - добавил военнослужащий.
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы группы Днепр уничтожили блиндажи ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист в зоне СВО
Артиллерист в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Артиллерист в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Артиллеристы одного из подразделений российской группировки войск "Днепр" нанесли удар по вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив блиндажи противника, оборудованные в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий орудия с позывным "Старый".
"Разведку проводили расчеты БПЛА, обнаружив движение личного состава ВСУ, они установили наблюдение за данным районом. После доразведки и подтверждения наличия укреплений и личного состава противника,... артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 точными попаданиями уничтожили блиндажи ВСУ", - сказал он.
"Очень много, конечно, зависит от наводчика и от корректировщика. (Наши цели - ред.) - блиндажи, пехоту разбить, по технике стрелять; по танкам били: попадешь в заднюю часть - они горят как коробки", - добавил военнослужащий.
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