https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997870009.html
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2025
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы одного из подразделений российской группировки войск "Днепр" нанесли удар по вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив блиндажи противника,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:16:00+03:00
2025-02-07T05:16:00+03:00
2025-02-07T05:16:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Артиллеристы одного из подразделений российской группировки войск "Днепр" нанесли удар по вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив блиндажи противника, оборудованные в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий орудия с позывным "Старый". "Разведку проводили расчеты БПЛА, обнаружив движение личного состава ВСУ, они установили наблюдение за данным районом. После доразведки и подтверждения наличия укреплений и личного состава противника,... артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 точными попаданиями уничтожили блиндажи ВСУ", - сказал он. "Очень много, конечно, зависит от наводчика и от корректировщика. (Наши цели - ред.) - блиндажи, пехоту разбить, по технике стрелять; по танкам били: попадешь в заднюю часть - они горят как коробки", - добавил военнослужащий.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы группы Днепр уничтожили блиндажи ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Артиллеристы одного из подразделений российской группировки войск "Днепр" нанесли удар по вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив блиндажи противника, оборудованные в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий орудия с позывным "Старый".
"Разведку проводили расчеты БПЛА, обнаружив движение личного состава ВСУ, они установили наблюдение за данным районом. После доразведки и подтверждения наличия укреплений и личного состава противника,... артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 точными попаданиями уничтожили блиндажи ВСУ", - сказал он.
"Очень много, конечно, зависит от наводчика и от корректировщика. (Наши цели - ред.) - блиндажи, пехоту разбить, по технике стрелять; по танкам били: попадешь в заднюю часть - они горят как коробки", - добавил военнослужащий.