https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997870009.html

Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.02.2025

Российские военные уничтожили блиндажи ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы одного из подразделений российской группировки войск "Днепр" нанесли удар по вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив блиндажи противника,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:16:00+03:00

2025-02-07T05:16:00+03:00

2025-02-07T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Артиллеристы одного из подразделений российской группировки войск "Днепр" нанесли удар по вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив блиндажи противника, оборудованные в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий орудия с позывным "Старый". "Разведку проводили расчеты БПЛА, обнаружив движение личного состава ВСУ, они установили наблюдение за данным районом. После доразведки и подтверждения наличия укреплений и личного состава противника,... артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 точными попаданиями уничтожили блиндажи ВСУ", - сказал он. "Очень много, конечно, зависит от наводчика и от корректировщика. (Наши цели - ред.) - блиндажи, пехоту разбить, по технике стрелять; по танкам били: попадешь в заднюю часть - они горят как коробки", - добавил военнослужащий.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность