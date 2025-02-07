https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997856171.html

С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе

С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе - РИА Новости, 07.02.2025

С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе

С начала спецоперации разработано и доведено до войск свыше 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:37:00+03:00

2025-02-07T00:37:00+03:00

2025-02-07T00:37:00+03:00

безопасность

россия

красная звезда

василий трушин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997731378_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8324d55515fa359a6ecce362c480831f.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С начала спецоперации разработано и доведено до войск свыше 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам, сообщил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "Работа по выявлению и внедрению в практику войск новых подходов к организации и ведению боевых действий ведется непрерывно. Данные изменения влекут за собой необходимость уточнения отдельных положений руководящих документов", - сказал Трушин. При этом, по его словам, многие из этих положений, актуальных на начальный период СВО, уже неоднократно пересматривались исходя из современных реалий с опорой на аналитические заключения. "Так, с начала операции военными учеными совместно с офицерами штабов разработано и доведено до войск более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам. Результаты работы по обобщению и анализу боевого опыта, подтвержденные в первую очередь практикой, также лягут в основу будущих боевых уставов и наставлений", - сообщил Трушин. Он также рассказал, что регулярно издаются информационно­-аналитические сборники, в которых раскрываются особенности действий противника и наших войск, описываются способы применения новейших образцов вооружения, разбираются боевые примеры. "Они издаются два­-три раза в месяц и доводятся до войск через штабы группировок, а также до органов военного управления, научно­-исследовательских организаций и вузов в целях внедрения в учебный процесс", - добавил Трушин.

https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997855990.html

https://ria.ru/20250204/iskander-1997204801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, красная звезда, василий трушин