Рейтинг@Mail.ru
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997856171.html
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе - РИА Новости, 07.02.2025
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе
С начала спецоперации разработано и доведено до войск свыше 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:37:00+03:00
2025-02-07T00:37:00+03:00
безопасность
россия
красная звезда
василий трушин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997731378_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8324d55515fa359a6ecce362c480831f.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С начала спецоперации разработано и доведено до войск свыше 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам, сообщил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "Работа по выявлению и внедрению в практику войск новых подходов к организации и ведению боевых действий ведется непрерывно. Данные изменения влекут за собой необходимость уточнения отдельных положений руководящих документов", - сказал Трушин. При этом, по его словам, многие из этих положений, актуальных на начальный период СВО, уже неоднократно пересматривались исходя из современных реалий с опорой на аналитические заключения. "Так, с начала операции военными учеными совместно с офицерами штабов разработано и доведено до войск более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам. Результаты работы по обобщению и анализу боевого опыта, подтвержденные в первую очередь практикой, также лягут в основу будущих боевых уставов и наставлений", - сообщил Трушин. Он также рассказал, что регулярно издаются информационно­-аналитические сборники, в которых раскрываются особенности действий противника и наших войск, описываются способы применения новейших образцов вооружения, разбираются боевые примеры. "Они издаются два­-три раза в месяц и доводятся до войск через штабы группировок, а также до органов военного управления, научно­-исследовательских организаций и вузов в целях внедрения в учебный процесс", - добавил Трушин.
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997855990.html
https://ria.ru/20250204/iskander-1997204801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997731378_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_229dc2a2eb464578f1a3c2851fe1296d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красная звезда, василий трушин
Безопасность, Россия, Красная звезда, Василий Трушин
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе

Трушин: с начала СВО разработано и доведено до войск более 450 рекомендаций

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган"
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зарядка реактивной системы залпового огня "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С начала спецоперации разработано и доведено до войск свыше 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам, сообщил председатель военно­-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда".
"Работа по выявлению и внедрению в практику войск новых подходов к организации и ведению боевых действий ведется непрерывно. Данные изменения влекут за собой необходимость уточнения отдельных положений руководящих документов", - сказал Трушин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Генштабе рассказали о подготовке теоретических трудов по СВО
00:34
При этом, по его словам, многие из этих положений, актуальных на начальный период СВО, уже неоднократно пересматривались исходя из современных реалий с опорой на аналитические заключения.
"Так, с начала операции военными учеными совместно с офицерами штабов разработано и доведено до войск более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам. Результаты работы по обобщению и анализу боевого опыта, подтвержденные в первую очередь практикой, также лягут в основу будущих боевых уставов и наставлений", - сообщил Трушин.
Он также рассказал, что регулярно издаются информационно­-аналитические сборники, в которых раскрываются особенности действий противника и наших войск, описываются способы применения новейших образцов вооружения, разбираются боевые примеры.
"Они издаются два­-три раза в месяц и доводятся до войск через штабы группировок, а также до органов военного управления, научно­-исследовательских организаций и вузов в целях внедрения в учебный процесс", - добавил Трушин.
Удар Искандером по аэродрому Днепр - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
"Кажется идеальной". В США забили тревогу из-за нового российского оружия
4 февраля, 00:53
 
БезопасностьРоссияКрасная звездаВасилий Трушин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала