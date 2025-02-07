https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997856171.html
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе - РИА Новости, 07.02.2025
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе
С начала спецоперации разработано и доведено до войск свыше 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:37:00+03:00
2025-02-07T00:37:00+03:00
2025-02-07T00:37:00+03:00
безопасность
россия
красная звезда
василий трушин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С начала спецоперации разработано и доведено до войск свыше 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам, сообщил председатель военно-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "Работа по выявлению и внедрению в практику войск новых подходов к организации и ведению боевых действий ведется непрерывно. Данные изменения влекут за собой необходимость уточнения отдельных положений руководящих документов", - сказал Трушин. При этом, по его словам, многие из этих положений, актуальных на начальный период СВО, уже неоднократно пересматривались исходя из современных реалий с опорой на аналитические заключения. "Так, с начала операции военными учеными совместно с офицерами штабов разработано и доведено до войск более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам. Результаты работы по обобщению и анализу боевого опыта, подтвержденные в первую очередь практикой, также лягут в основу будущих боевых уставов и наставлений", - сообщил Трушин. Он также рассказал, что регулярно издаются информационно-аналитические сборники, в которых раскрываются особенности действий противника и наших войск, описываются способы применения новейших образцов вооружения, разбираются боевые примеры. "Они издаются два-три раза в месяц и доводятся до войск через штабы группировок, а также до органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов в целях внедрения в учебный процесс", - добавил Трушин.
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997855990.html
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безопасность, россия, красная звезда, василий трушин
Безопасность, Россия, Красная звезда, Василий Трушин
С начала СВО разработано более 450 рекомендаций, заявили в Генштабе
Трушин: с начала СВО разработано и доведено до войск более 450 рекомендаций
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
С начала спецоперации разработано и доведено до войск свыше 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам, сообщил председатель военно-научного комитета Вооружённых сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда"
.
"Работа по выявлению и внедрению в практику войск новых подходов к организации и ведению боевых действий ведется непрерывно. Данные изменения влекут за собой необходимость уточнения отдельных положений руководящих документов", - сказал Трушин.
При этом, по его словам, многие из этих положений, актуальных на начальный период СВО, уже неоднократно пересматривались исходя из современных реалий с опорой на аналитические заключения.
"Так, с начала операции военными учеными совместно с офицерами штабов разработано и доведено до войск более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам. Результаты работы по обобщению и анализу боевого опыта, подтвержденные в первую очередь практикой, также лягут в основу будущих боевых уставов и наставлений", - сообщил Трушин.
Он также рассказал, что регулярно издаются информационно-аналитические сборники, в которых раскрываются особенности действий противника и наших войск, описываются способы применения новейших образцов вооружения, разбираются боевые примеры.
"Они издаются два-три раза в месяц и доводятся до войск через штабы группировок, а также до органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов в целях внедрения в учебный процесс", - добавил Трушин.