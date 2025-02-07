https://ria.ru/20250207/sovbez-1997896383.html

В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима

В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима - РИА Новости, 07.02.2025

В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима

Участившиеся удары ВСУ по мирному населению показывают приближающийся крах киевского режима, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:23:00+03:00

2025-02-07T10:23:00+03:00

2025-02-07T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Участившиеся удары ВСУ по мирному населению показывают приближающийся крах киевского режима, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин."На фоне успешного наступления российских войск, уничтожения живой силы, боевой техники и военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины попытки нанести ущерб мирному населению российских городов и сел, гражданской инфраструктуре являются свидетельством приближающегося краха преступного киевского режима и его агонии", — сказал он.Гребенкин подчеркнул, что именно так в конце Великой Отечественной войны действовала гитлеровская Германия. Замсекретаря Совбеза выразил уверенность, что история повторится и современных украинских последователей нацизма ждет тот же бесславный конец.Он отметил, что украинские боевики все чаще совершают военные преступления."В аппарате Совета безопасности Российской Федерации отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации", — указал Гребенкин.Так, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже Курской области, в котором находились мирные жители. Жертвами (погибшие и раненые) украинских карателей стали более 90 человек, в основном пожилого возраста. Через три дня после этого случая в Запорожской области боевики ВСУ атаковали дроном школьный автобус, ранения различной степени тяжести получили пятеро детей и водитель. На следующий день там же нанесли удар по школе, обошлось без жертв.По словам Гребенкина, в цивилизованном мире такие умышленные действия запрещены, отнесены к тягчайшим военным преступлениям против человечества и не имеют срока давности."Каждый факт совершения преступлений украинскими военнослужащими против российских граждан тщательно документируется и расследуется российскими правоохранительными органами. Следователями в постоянном режиме, зачастую с риском для жизни, ведется кропотливая работа по установлению и изобличению виновных", — отметил он.Гребенкин напомнил, что только за прошлый год суд вынес приговоры около 500 представителям украинских вооруженных формирований, из них примерно 60 приговорили к пожизненному лишению свободы.Он также добавил, что аппарат Совета безопасности России и его рабочие органы координируют деятельность правоохранительных органов, "чтобы перед правосудием предстали все — и исполнители преступных приказов, и должностные лица, их отдавшие".

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https://ria.ru/20250201/novoselidovka-1996746639.html

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в мире, киев, россия, александр гребенкин, вооруженные силы украины