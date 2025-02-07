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В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима - РИА Новости, 07.02.2025
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10:23 07.02.2025 (обновлено: 16:17 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/sovbez-1997896383.html
В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима
В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима - РИА Новости, 07.02.2025
В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима
Участившиеся удары ВСУ по мирному населению показывают приближающийся крах киевского режима, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:23:00+03:00
2025-02-07T16:17:00+03:00
в мире
киев
россия
александр гребенкин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Участившиеся удары ВСУ по мирному населению показывают приближающийся крах киевского режима, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин.&quot;На фоне успешного наступления российских войск, уничтожения живой силы, боевой техники и военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины попытки нанести ущерб мирному населению российских городов и сел, гражданской инфраструктуре являются свидетельством приближающегося краха преступного киевского режима и его агонии&quot;, — сказал он.Гребенкин подчеркнул, что именно так в конце Великой Отечественной войны действовала гитлеровская Германия. Замсекретаря Совбеза выразил уверенность, что история повторится и современных украинских последователей нацизма ждет тот же бесславный конец.Он отметил, что украинские боевики все чаще совершают военные преступления.&quot;В аппарате Совета безопасности Российской Федерации отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации&quot;, — указал Гребенкин.Так, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже Курской области, в котором находились мирные жители. Жертвами (погибшие и раненые) украинских карателей стали более 90 человек, в основном пожилого возраста. Через три дня после этого случая в Запорожской области боевики ВСУ атаковали дроном школьный автобус, ранения различной степени тяжести получили пятеро детей и водитель. На следующий день там же нанесли удар по школе, обошлось без жертв.По словам Гребенкина, в цивилизованном мире такие умышленные действия запрещены, отнесены к тягчайшим военным преступлениям против человечества и не имеют срока давности.&quot;Каждый факт совершения преступлений украинскими военнослужащими против российских граждан тщательно документируется и расследуется российскими правоохранительными органами. Следователями в постоянном режиме, зачастую с риском для жизни, ведется кропотливая работа по установлению и изобличению виновных&quot;, — отметил он.Гребенкин напомнил, что только за прошлый год суд вынес приговоры около 500 представителям украинских вооруженных формирований, из них примерно 60 приговорили к пожизненному лишению свободы.Он также добавил, что аппарат Совета безопасности России и его рабочие органы координируют деятельность правоохранительных органов, "чтобы перед правосудием предстали все — и исполнители преступных приказов, и должностные лица, их отдавшие".
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в мире, киев, россия, александр гребенкин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Александр Гребенкин, Вооруженные силы Украины
В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима

Замсекретаря Совбеза Гребенкин заявил о приближающемся крахе киевского режима

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Участившиеся удары ВСУ по мирному населению показывают приближающийся крах киевского режима, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин.
«

"На фоне успешного наступления российских войск, уничтожения живой силы, боевой техники и военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины попытки нанести ущерб мирному населению российских городов и сел, гражданской инфраструктуре являются свидетельством приближающегося краха преступного киевского режима и его агонии", — сказал он.

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Гребенкин подчеркнул, что именно так в конце Великой Отечественной войны действовала гитлеровская Германия. Замсекретаря Совбеза выразил уверенность, что история повторится и современных украинских последователей нацизма ждет тот же бесславный конец.
Он отметил, что украинские боевики все чаще совершают военные преступления.
«

"В аппарате Совета безопасности Российской Федерации отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации", — указал Гребенкин.

Так, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже Курской области, в котором находились мирные жители. Жертвами (погибшие и раненые) украинских карателей стали более 90 человек, в основном пожилого возраста. Через три дня после этого случая в Запорожской области боевики ВСУ атаковали дроном школьный автобус, ранения различной степени тяжести получили пятеро детей и водитель. На следующий день там же нанесли удар по школе, обошлось без жертв.
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По словам Гребенкина, в цивилизованном мире такие умышленные действия запрещены, отнесены к тягчайшим военным преступлениям против человечества и не имеют срока давности.
«

"Каждый факт совершения преступлений украинскими военнослужащими против российских граждан тщательно документируется и расследуется российскими правоохранительными органами. Следователями в постоянном режиме, зачастую с риском для жизни, ведется кропотливая работа по установлению и изобличению виновных", — отметил он.

Гребенкин напомнил, что только за прошлый год суд вынес приговоры около 500 представителям украинских вооруженных формирований, из них примерно 60 приговорили к пожизненному лишению свободы.
Он также добавил, что аппарат Совета безопасности России и его рабочие органы координируют деятельность правоохранительных органов, "чтобы перед правосудием предстали все — и исполнители преступных приказов, и должностные лица, их отдавшие".
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