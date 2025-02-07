В одном районе Сочи приостановили работу платных парковок
Работу платных парковок приостановили в одном районе Сочи из-за реакции жителей
Платная парковка. Архивное фото
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СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. Правила действия платных парковок, введённые на 17 улицах в Лазаревском районе Сочи в начале февраля, будут доработаны в течение месяца, для этого специалисты проведут серию выездных консультаций, сообщила пресс-служба администрации города.
Ранее в соцсетях появилась информация, согласно которой возмущенные жители Лазаревского района собрались в тех местах, где ранее властями были организованы платные парковки. Люди были недовольны тем, что парковки образовались на улицах, рядом с которыми находятся социальные объекты города - школы, больница, отделение Пенсионного фонда. Сотрудники городской администрации провели очную встречу с жителями района, на которой было решено скорректировать границы прибордюрных парковок.
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"Вопрос требует детальной проработки. Специалисты проведут серию выездных консультаций с инициативной группой горожан и детально разберут каждый участок. На это время действие платного парковочного пространства по поручению главы города приостанавливаем. Месяца будет достаточно, чтобы выработать оптимальные решения", - приводятся в сообщении администрации слова заместителя главы города Вячеслава Бауэра.
Как пояснили власти, введение платных парковок в Центральном, Хостинском и Адлерском районах сократило аварийность и частоту возникновения заторов на узких улицах Сочи, оно также сводит к минимуму сбои в работе спецтранспорта и экстренных служб. Подобного эффекта чиновники ожидают и в Лазаревском районе.
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"Прибордюрные парковки в границах Лазаревского района в текущем (2025 - ред.) году были организованы на улицах Калараша, Павлова, Тихомирова, Коммунистической, Багратиона, Одоевского, Победы, Циолковского, Белинского, Партизанской, Аэродромной, Социалистической, Армавирской, Летней, Нахимова, в переулках Почтовом и Привокзальном. На данных участках установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты", - рассказали в мэрии.
По данным администрации, всего на территории курорта введено 3850 парковочных мест по 68 улицам, из них 425 мест - для людей с ограниченными возможностями, а также 215 бесплатных парковочных мест. В 2025 году планируется распространить платные парковки на 73 улицы, до 4000 мест.
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