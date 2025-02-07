СМИ: Трампу придется смириться с порядком, объявленным Россией и Китаем
Guardian: Трамп вынужден учитывать интересы России и Китая
© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Второй президентский срок Дональда Трампа в США может ознаменовать конец эпохи однополярного мира, пишет Guardian
Ранее глава Госдепа Марко Рубио признал, что однополярный мир был аномалией, следствием завершения холодной войны. Сейчас, по его словам, Вашингтону придется иметь дело в этой плоскости с Россией и Китаем, которые неоднократно говорили о наступлении многополярности.
У Трампа есть план
Вчера, 08:00
"Заявление госсекретаря США о многополярности мира имеет историческое значение. <...> Рубио объяснил: "Мы были единственной силой в мире, поэтому мы стали своего рода мировым правительством, пытаясь решить каждую проблему". Он хотел сказать: "Эти времена прошли", — говорится в статье.
Издание напоминает, что Рубио также предупреждал об опасности вооруженных конфликтов, так как многие страны обладают возможностью уничтожить человечество, поэтому, США будут избегать вооруженных конфликтов без ущерба национальным интересам.
При этом многие ожидают, что Трамп сдержит свои обещания: найдет мирный подход к Китаю и переложит больше ответственности за безопасность на союзников по НАТО, утверждается в публикации. Тем не менее политические элиты США, предпочитающие однополярное устройство мира, опасаются нового раздела сфер влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином, подчеркнула газета.
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира получили положительную реакцию во многих странах мира, в том числе и в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва однозначно приветствует такие заявления.