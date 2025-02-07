Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трампу придется смириться с порядком, объявленным Россией и Китаем - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 07.02.2025 (обновлено: 06:05 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/smi-1997861915.html
СМИ: Трампу придется смириться с порядком, объявленным Россией и Китаем
СМИ: Трампу придется смириться с порядком, объявленным Россией и Китаем - РИА Новости, 07.02.2025
СМИ: Трампу придется смириться с порядком, объявленным Россией и Китаем
Второй президентский срок Дональда Трампа в США может ознаменовать конец эпохи однополярного мира, пишет Guardian РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:11:00+03:00
2025-02-07T06:05:00+03:00
в мире
сша
россия
марко рубио
дональд трамп
государственный департамент сша
нато
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Второй президентский срок Дональда Трампа в США может ознаменовать конец эпохи однополярного мира, пишет Guardian Ранее глава Госдепа Марко Рубио признал, что однополярный мир был аномалией, следствием завершения холодной войны. Сейчас, по его словам, Вашингтону придется иметь дело в этой плоскости с Россией и Китаем, которые неоднократно говорили о наступлении многополярности."Заявление госсекретаря США о многополярности мира имеет историческое значение. &lt;...&gt; Рубио объяснил: "Мы были единственной силой в мире, поэтому мы стали своего рода мировым правительством, пытаясь решить каждую проблему". Он хотел сказать: "Эти времена прошли", — говорится в статье.Издание напоминает, что Рубио также предупреждал об опасности вооруженных конфликтов, так как многие страны обладают возможностью уничтожить человечество, поэтому, США будут избегать вооруженных конфликтов без ущерба национальным интересам.При этом многие ожидают, что Трамп сдержит свои обещания: найдет мирный подход к Китаю и переложит больше ответственности за безопасность на союзников по НАТО, утверждается в публикации. Тем не менее политические элиты США, предпочитающие однополярное устройство мира, опасаются нового раздела сфер влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином, подчеркнула газета.Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира получили положительную реакцию во многих странах мира, в том числе и в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва однозначно приветствует такие заявления.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
https://ria.ru/20250206/ssha-1997795642.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_19114e559c84889564f337f7323604c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, марко рубио, дональд трамп, государственный департамент сша, нато, дмитрий песков, китай
В мире, США, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Государственный департамент США, НАТО, Дмитрий Песков, Китай
СМИ: Трампу придется смириться с порядком, объявленным Россией и Китаем

Guardian: Трамп вынужден учитывать интересы России и Китая

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Второй президентский срок Дональда Трампа в США может ознаменовать конец эпохи однополярного мира, пишет Guardian
Ранее глава Госдепа Марко Рубио признал, что однополярный мир был аномалией, следствием завершения холодной войны. Сейчас, по его словам, Вашингтону придется иметь дело в этой плоскости с Россией и Китаем, которые неоднократно говорили о наступлении многополярности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
У Трампа есть план
Вчера, 08:00
"Заявление госсекретаря США о многополярности мира имеет историческое значение. <...> Рубио объяснил: "Мы были единственной силой в мире, поэтому мы стали своего рода мировым правительством, пытаясь решить каждую проблему". Он хотел сказать: "Эти времена прошли", — говорится в статье.
Издание напоминает, что Рубио также предупреждал об опасности вооруженных конфликтов, так как многие страны обладают возможностью уничтожить человечество, поэтому, США будут избегать вооруженных конфликтов без ущерба национальным интересам.
При этом многие ожидают, что Трамп сдержит свои обещания: найдет мирный подход к Китаю и переложит больше ответственности за безопасность на союзников по НАТО, утверждается в публикации. Тем не менее политические элиты США, предпочитающие однополярное устройство мира, опасаются нового раздела сфер влияния между Вашингтоном, Москвой и Пекином, подчеркнула газета.
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности мира получили положительную реакцию во многих странах мира, в том числе и в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва однозначно приветствует такие заявления.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Трампа заподозрили в содействии России, пишут СМИ
Вчера, 17:34
 
В миреСШАРоссияМарко РубиоДональд ТрампГосударственный департамент СШАНАТОДмитрий ПесковКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала