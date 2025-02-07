https://ria.ru/20250207/smi-1997859899.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.02.2025
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы раздались в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T02:05:00+03:00
2025-02-07T02:05:00+03:00
2025-02-07T02:05:00+03:00
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белая церковь (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Белая Церковь/район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, россия, белая церковь (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Белая Церковь (город), Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы
В Белой Церкви Киевской области прогремели взрывы