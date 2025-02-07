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СК проверяет версию о причастности иных лиц к убийству экс-мэра Самары - РИА Новости, 07.02.2025
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17:07 07.02.2025 (обновлено: 17:08 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/sk-1998023448.html
СК проверяет версию о причастности иных лиц к убийству экс-мэра Самары
СК проверяет версию о причастности иных лиц к убийству экс-мэра Самары - РИА Новости, 07.02.2025
СК проверяет версию о причастности иных лиц к убийству экс-мэра Самары
Следствие проверяет версию о возможной причастности иных лиц к резонансному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сообщили РИА... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:07:00+03:00
2025-02-07T17:08:00+03:00
происшествия
самара
россия
виктор тархов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Следствие проверяет версию о возможной причастности иных лиц к резонансному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, мотива и способа его совершения, продолжаются осмотры и допросы свидетелей, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра. По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, были установлены места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки были долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Большая часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.
https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997952368.html
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происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет версию о причастности иных лиц к убийству экс-мэра Самары

СК проверяет версию о причастности иных лиц к убийству экс-мэра Самары Тархова

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЭкс-мэр Самары Виктор Тархов
Экс-мэр Самары Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Экс-мэр Самары Виктор Тархов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Следствие проверяет версию о возможной причастности иных лиц к резонансному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, мотива и способа его совершения, продолжаются осмотры и допросы свидетелей, фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась. Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова и его жены - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги
Вчера, 13:34
Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра.
По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, были установлены места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц.
По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки были долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Большая часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне
Вчера, 14:57
 
ПроисшествияСамараРоссияВиктор ТарховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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