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СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми - РИА Новости, 07.02.2025
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в частном доме в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:21:00+03:00
2025-02-07T09:21:00+03:00
2025-02-07T09:35:00+03:00
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УФА, 7 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в частном доме в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщал, что на улице Болотная в Перми загорелся частный дом. Погибли две женщины и два ребенка. Пожар потушен. "Следственным отделом по Ленинскому району города Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели четырех человек, в том числе двух малолетних, во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает краевой следком. Следователи допрашивают очевидцев, проводят судебные экспертизы, чтобы установить причину трагедии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми
СК возбудил дело после гибели двух женщин и двух детей при пожаре в Перми