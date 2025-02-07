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СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми - РИА Новости, 07.02.2025

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в частном доме в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:21:00+03:00

2025-02-07T09:21:00+03:00

2025-02-07T09:35:00+03:00

происшествия

пермь

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 7 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в частном доме в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщал, что на улице Болотная в Перми загорелся частный дом. Погибли две женщины и два ребенка. Пожар потушен. "Следственным отделом по Ленинскому району города Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели четырех человек, в том числе двух малолетних, во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает краевой следком. Следователи допрашивают очевидцев, проводят судебные экспертизы, чтобы установить причину трагедии.

https://ria.ru/20241021/pozhar-1979054619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)