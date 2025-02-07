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СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми - РИА Новости, 07.02.2025
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09:21 07.02.2025 (обновлено: 09:35 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/sk-1997887090.html
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми - РИА Новости, 07.02.2025
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в частном доме в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:21:00+03:00
2025-02-07T09:35:00+03:00
происшествия
пермь
россия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 7 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в частном доме в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю. Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщал, что на улице Болотная в Перми загорелся частный дом. Погибли две женщины и два ребенка. Пожар потушен. "Следственным отделом по Ленинскому району города Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели четырех человек, в том числе двух малолетних, во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает краевой следком. Следователи допрашивают очевидцев, проводят судебные экспертизы, чтобы установить причину трагедии.
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происшествия, пермь, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Перми

СК возбудил дело после гибели двух женщин и двух детей при пожаре в Перми

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в Перми. 7 февраля 2025
Сотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в Перми. 7 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС России во время ликвидации пожара в Перми. 7 февраля 2025
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УФА, 7 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в частном доме в Перми, сообщает СУСК РФ по Пермскому краю.
Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщал, что на улице Болотная в Перми загорелся частный дом. Погибли две женщины и два ребенка. Пожар потушен.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели четырех человек, в том числе двух малолетних, во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщает краевой следком.
Следователи допрашивают очевидцев, проводят судебные экспертизы, чтобы установить причину трагедии.
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ПроисшествияПермьРоссияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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