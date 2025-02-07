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В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива - РИА Новости, 07.02.2025
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05:22 07.02.2025 (обновлено: 11:24 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/singapur-1997870482.html
В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива
В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива - РИА Новости, 07.02.2025
В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива
В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизеля в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, сообщило полицейское управление страны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:22:00+03:00
2025-02-07T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизеля в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, сообщило полицейское управление страны."Полиция Сингапура подтверждает, что 5 февраля 2025 года на региональной базе береговой охраны полиции (PCG) в Брани была обнаружена утечка дизельного топлива. &lt;...&gt; Около 23 тонн вытекло из поврежденного берегового топливного шланга, использовавшегося для заправки патрульных судов в порту Селат Сенгкире", — говорится в заявлении. Отмечается, что утечку локализовали примерно через четыре часа, принимаются меры по очистке вод. Инцидент не повлиял на работу портов и пляжей Сингапура.
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в мире, сингапур (город)
В мире, Сингапур (город)
В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива

В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизельного топлива

© AP Photo / Suhaimi AbdullahРабочий ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов в Сингапуре
Рабочий ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Suhaimi Abdullah
Рабочий ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов в Сингапуре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизеля в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, сообщило полицейское управление страны.
"Полиция Сингапура подтверждает, что 5 февраля 2025 года на региональной базе береговой охраны полиции (PCG) в Брани была обнаружена утечка дизельного топлива. <...> Около 23 тонн вытекло из поврежденного берегового топливного шланга, использовавшегося для заправки патрульных судов в порту Селат Сенгкире", — говорится в заявлении.
Отмечается, что утечку локализовали примерно через четыре часа, принимаются меры по очистке вод. Инцидент не повлиял на работу портов и пляжей Сингапура.
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