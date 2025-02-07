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В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива

В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива - РИА Новости, 07.02.2025

В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива

В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизеля в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, сообщило полицейское управление страны. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:22:00+03:00

2025-02-07T05:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизеля в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, сообщило полицейское управление страны."Полиция Сингапура подтверждает, что 5 февраля 2025 года на региональной базе береговой охраны полиции (PCG) в Брани была обнаружена утечка дизельного топлива. <...> Около 23 тонн вытекло из поврежденного берегового топливного шланга, использовавшегося для заправки патрульных судов в порту Селат Сенгкире", — говорится в заявлении. Отмечается, что утечку локализовали примерно через четыре часа, принимаются меры по очистке вод. Инцидент не повлиял на работу портов и пляжей Сингапура.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сингапур (город)