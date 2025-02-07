В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн топлива
В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизельного топлива
© AP Photo / Suhaimi AbdullahРабочий ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов в Сингапуре
© AP Photo / Suhaimi Abdullah
Рабочий ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов в Сингапуре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизеля в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны, сообщило полицейское управление страны.
"Полиция Сингапура подтверждает, что 5 февраля 2025 года на региональной базе береговой охраны полиции (PCG) в Брани была обнаружена утечка дизельного топлива. <...> Около 23 тонн вытекло из поврежденного берегового топливного шланга, использовавшегося для заправки патрульных судов в порту Селат Сенгкире", — говорится в заявлении.
Отмечается, что утечку локализовали примерно через четыре часа, принимаются меры по очистке вод. Инцидент не повлиял на работу портов и пляжей Сингапура.
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