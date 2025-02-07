В Киеве назвали песню "Сигма-бой" инструментом информационной войны
СНБО Украины: песня "Сигма-бой" стала инструментом информационной войны Кремля
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля, признав при этом, что хит привлек внимание юного поколения далеко за пределами России.
"Песня "Сигма-бой" стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, захватив внимание молодежи по всему миру. На первый взгляд, это обычный трендовый трек, но на самом деле он является частью более широкой информационной войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
В нем также утверждается, что Россия использует музыку в качестве инструмента "мягкой силы" и и ее помощью закрепляет "свои нарративы и культурное влияние". Широкая популярность трека "размывает критическое отношение к российскому контенту" и помогает возвращению культуры России в международное пространство, отмечают авторы публикации. Они же подчеркивают, что широкая популярность "Сигма-боя" способствует созданию позитивного образа России.
Трек, о котором идет речь, записали 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Четвертого октября 2024 года он появился на YouTube и за несколько месяцев собрал почти 70 миллионов просмотров. Произведение относится к категории брейнрот-контента, что в переводе означает "разлагающий мозг". Музыку написал отец Betsy, композитор Михаил Чертищев, текст составил музыкант Серафим Сидорин, который для этого изучал сленг подростков в интернете. По свидетельству авторов, композиция рассказывает "про невероятно крутого парня, который всем нравится, но девчонки должны быть еще круче".
В декабре 2024 года член Европарламента от немецкой партии "Вольт Европа" Нэла Риль раскритиковала "вирусный" российский хит. Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц "Сигма-боя" заявили, что композиция остается вне политики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания европейских политиков по этой теме являются проявлением безумия и "клинической русофобии".
Мизулина высказалась об обсуждении песни "Сигма Бой" в Госдуме
28 января, 12:22