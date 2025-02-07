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В Киеве назвали песню "Сигма-бой" инструментом информационной войны - РИА Новости, 07.02.2025
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14:29 07.02.2025 (обновлено: 14:48 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/sigmaboy-1997972712.html
В Киеве назвали песню "Сигма-бой" инструментом информационной войны
В Киеве назвали песню "Сигма-бой" инструментом информационной войны - РИА Новости, 07.02.2025
В Киеве назвали песню "Сигма-бой" инструментом информационной войны
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля, признав при... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:29:00+03:00
2025-02-07T14:48:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля, признав при этом, что хит привлек внимание юного поколения далеко за пределами России. "Песня "Сигма-бой" стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, захватив внимание молодежи по всему миру. На первый взгляд, это обычный трендовый трек, но на самом деле он является частью более широкой информационной войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. В нем также утверждается, что Россия использует музыку в качестве инструмента "мягкой силы" и и ее помощью закрепляет "свои нарративы и культурное влияние". Широкая популярность трека "размывает критическое отношение к российскому контенту" и помогает возвращению культуры России в международное пространство, отмечают авторы публикации. Они же подчеркивают, что широкая популярность "Сигма-боя" способствует созданию позитивного образа России. Трек, о котором идет речь, записали 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Четвертого октября 2024 года он появился на YouTube и за несколько месяцев собрал почти 70 миллионов просмотров. Произведение относится к категории брейнрот-контента, что в переводе означает "разлагающий мозг". Музыку написал отец Betsy, композитор Михаил Чертищев, текст составил музыкант Серафим Сидорин, который для этого изучал сленг подростков в интернете. По свидетельству авторов, композиция рассказывает "про невероятно крутого парня, который всем нравится, но девчонки должны быть еще круче". В декабре 2024 года член Европарламента от немецкой партии "Вольт Европа" Нэла Риль раскритиковала "вирусный" российский хит. Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц "Сигма-боя" заявили, что композиция остается вне политики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания европейских политиков по этой теме являются проявлением безумия и "клинической русофобии".
https://ria.ru/20250131/zaharova-1996608494.html
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россия, украина, мария захарова, киев, в мире, европарламент
Россия, Украина, Мария Захарова, Киев, В мире, Европарламент
В Киеве назвали песню "Сигма-бой" инструментом информационной войны

СНБО Украины: песня "Сигма-бой" стала инструментом информационной войны Кремля

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля, признав при этом, что хит привлек внимание юного поколения далеко за пределами России.
"Песня "Сигма-бой" стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, захватив внимание молодежи по всему миру. На первый взгляд, это обычный трендовый трек, но на самом деле он является частью более широкой информационной войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
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В нем также утверждается, что Россия использует музыку в качестве инструмента "мягкой силы" и и ее помощью закрепляет "свои нарративы и культурное влияние". Широкая популярность трека "размывает критическое отношение к российскому контенту" и помогает возвращению культуры России в международное пространство, отмечают авторы публикации. Они же подчеркивают, что широкая популярность "Сигма-боя" способствует созданию позитивного образа России.
Трек, о котором идет речь, записали 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Четвертого октября 2024 года он появился на YouTube и за несколько месяцев собрал почти 70 миллионов просмотров. Произведение относится к категории брейнрот-контента, что в переводе означает "разлагающий мозг". Музыку написал отец Betsy, композитор Михаил Чертищев, текст составил музыкант Серафим Сидорин, который для этого изучал сленг подростков в интернете. По свидетельству авторов, композиция рассказывает "про невероятно крутого парня, который всем нравится, но девчонки должны быть еще круче".
В декабре 2024 года член Европарламента от немецкой партии "Вольт Европа" Нэла Риль раскритиковала "вирусный" российский хит. Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц "Сигма-боя" заявили, что композиция остается вне политики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания европейских политиков по этой теме являются проявлением безумия и "клинической русофобии".
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