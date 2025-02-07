https://ria.ru/20250207/shtraf-1997860359.html

Монеточка* оплатила штраф за отсутствие маркировки иноагента

Монеточка* оплатила штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 07.02.2025

Монеточка* оплатила штраф за отсутствие маркировки иноагента

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, оплатила штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в 30 тысяч рублей,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:11:00+03:00

2025-02-07T02:11:00+03:00

2025-02-07T02:11:00+03:00

россия

украина

монеточка

происшествия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, оплатила штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в 30 тысяч рублей, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, в июне 2023 года суд оштрафовал Монеточку* на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. А в январе этого года московские судебные приставы возбудили на нее исполнительное производство о взыскании долга. Вместе с тем уже спустя месяц после возбуждения ИП, 5 февраля, было вынесено постановление об окончании производства. Монеточка* погасила долг в 30 тысяч рублей, свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось агентство. Гырдымова* числится в реестре иноагентов в РФ с января 2023 года. Как указывал Минюст РФ, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России. В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована. Кроме того, в сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250206/maksakova-1997639433.html

https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, монеточка, происшествия