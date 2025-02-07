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Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные

Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные - РИА Новости, 07.02.2025

Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные

Россиянам могут грозить крупные штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные, заявил юрист Сергей Радько в беседе с "Российской газетой". РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:09:00+03:00

2025-02-07T03:09:00+03:00

2025-02-07T03:09:00+03:00

общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россиянам могут грозить крупные штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные, заявил юрист Сергей Радько в беседе с "Российской газетой".Он пояснил, что данные о постановке машины на учет в ГИБДД после приобретения авто поступают в налоговую службу."При проверке сделки выясняется, что машина приобретена у иностранного гражданина. Это указывается и в договоре, и в паспорте транспортного средства. При этом российский покупатель денег со своих банковских счетов никуда не переводил. А в договоре и акте приема-передачи авто стоит четкая сумма, и деньги переданы. И вот за это цепляются налоговики", — цитирует издание Радько.Таким образом, если продавец не гражданин России, то подобные операции стоит проводить только безналичным расчетом, говорится в публикации.

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