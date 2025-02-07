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Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные - РИА Новости, 07.02.2025
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03:09 07.02.2025
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Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные
Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные - РИА Новости, 07.02.2025
Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные
Россиянам могут грозить крупные штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные, заявил юрист Сергей Радько в беседе с "Российской газетой". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:09:00+03:00
2025-02-07T03:09:00+03:00
общество
авто
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штрафы
налоги
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россиянам могут грозить крупные штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные, заявил юрист Сергей Радько в беседе с "Российской газетой".Он пояснил, что данные о постановке машины на учет в ГИБДД после приобретения авто поступают в налоговую службу."При проверке сделки выясняется, что машина приобретена у иностранного гражданина. Это указывается и в договоре, и в паспорте транспортного средства. При этом российский покупатель денег со своих банковских счетов никуда не переводил. А в договоре и акте приема-передачи авто стоит четкая сумма, и деньги переданы. И вот за это цепляются налоговики", — цитирует издание Радько.Таким образом, если продавец не гражданин России, то подобные операции стоит проводить только безналичным расчетом, говорится в публикации.
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общество, авто, россия, москва, штрафы, налоги
Общество, Авто, Россия, Москва, Штрафы, Налоги
Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные

Юрист Радько: россиянам грозят штрафы за покупку авто у иностранцев за наличные

© Fotolia / StockPhotoProКлючи от машины
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Fotolia / StockPhotoPro
Ключи от машины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россиянам могут грозить крупные штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные, заявил юрист Сергей Радько в беседе с "Российской газетой".
Он пояснил, что данные о постановке машины на учет в ГИБДД после приобретения авто поступают в налоговую службу.
"При проверке сделки выясняется, что машина приобретена у иностранного гражданина. Это указывается и в договоре, и в паспорте транспортного средства. При этом российский покупатель денег со своих банковских счетов никуда не переводил. А в договоре и акте приема-передачи авто стоит четкая сумма, и деньги переданы. И вот за это цепляются налоговики", — цитирует издание Радько.
Таким образом, если продавец не гражданин России, то подобные операции стоит проводить только безналичным расчетом, говорится в публикации.
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