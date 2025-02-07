https://ria.ru/20250207/serbiya-1997856668.html

Посольство США отказало "Нефтяной индустрии Сербии" в отсрочке санкций

Посольство США отказало "Нефтяной индустрии Сербии" в отсрочке санкций - РИА Новости, 07.02.2025

Посольство США отказало "Нефтяной индустрии Сербии" в отсрочке санкций

Посольство США отрицательно ответило на просьбу "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), поддержанную правительствами РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:47:00+03:00

2025-02-07T00:47:00+03:00

2025-02-07T00:49:00+03:00

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БЕЛГРАД, 7 фев – РИА Новости. Посольство США отрицательно ответило на просьбу "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому"), поддержанную правительствами Сербии и Венгрии по отсрочке введения санкций США на 90 дней, заявил президент Сербии Александр Вучич. Рабочая группа правительства Сербии провела в середине января первую встречу с представителями Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), отдельно - предварительные консультации с российской стороной. Компания NIS направила 4 февраля OFAC запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля. "Мы получили ответ от посольства США, от OFAC пока не получали. От американского посольства мы получили ясный и недвусмысленный ответ, что то, о чем русские писали и мы их поддержали и все остальные, что так не пойдет. Но мы подождем ответа от OFAC", - заявил Вучич в четверг эфире Радио и телевидения Сербии. Ведущая задала ему вопрос, когда он проведет разговор по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным. "Скоро. Но не могу ему звонить, пока не знаю, что американцы скажут, (Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр – ред.) Дюков нам сейчас направил письмо, изучу письмо и буду смотреть дальше, как отвечать. Что делать, мы должны сохранить свою страну, я не хотел бы портить хорошие отношения с русскими, хочу иметь хорошие отношения и с американцами, и тогда оказываетесь в невозможной позиции", - отметил сербский лидер. Координатор США по санкциям Джеймс О"Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Сербский президент Александр Вучич сообщил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии ранее также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по JANAF в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. JANAF имеет контракт на поставку NIS 10 миллионов тонн сырой нефти с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании Западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, 2Газпром2 получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html

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https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993254804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, сербия, сша, венгрия, александр вучич, владимир путин, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз