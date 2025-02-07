https://ria.ru/20250207/sarkozi-1998021236.html

Саркози с пятницы обяжут носить электронный браслет

Саркози с пятницы обяжут носить электронный браслет - РИА Новости, 07.02.2025

Саркози с пятницы обяжут носить электронный браслет

Экс-президент Франции Николя Саркози в пятницу должен явиться в суд, чтобы получить электронный браслет для исполнения приговора по делу о "прослушках",... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:00:00+03:00

2025-02-07T17:00:00+03:00

2025-02-07T17:13:00+03:00

в мире

николя саркози

франция

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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози в пятницу должен явиться в суд, чтобы получить электронный браслет для исполнения приговора по делу о "прослушках", сообщило агентство Франс Пресс."Николя Саркози должен в эту пятницу установить электронный браслет, к ношению которого его приговорили по делу о прослушивании телефонных разговоров", - сообщило СМИ со ссылкой на источник, близкий к делу.По данным источника, утром браслет еще не был надет.Сообщается, что на прошлой неделе Саркози был вызван в парижский суд, чтобы его уведомили об условиях исполнения приговора.В конце декабря кассационный суд Франции подтвердил приговор по делу о "прослушках" в отношении экс-президента Николя Саркози, который, таким образом, стал финальным. В мае 2023 года апелляционный суд Парижа приговорил Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них условно, а один – с возможностью отбыть срок с электронным браслетом дома.Саркози признали виновным в "коррупции и торговле влиянием", что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции. Саркози также на три года лишат права быть избранным на какие-либо государственные должности. Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер каждый получили аналогичный срок. Эрзогу также запрещается заниматься адвокатской практикой в течение трех лет.Николя Саркози - первый из бывших президентов Франции, получивший реальный тюремный срок. Жак Ширак в 2011 году получил два года условно по делу о коррупции в годы его работы мэром Парижа, когда, по версии следствия, он создавал фиктивные рабочие места и финансировал за их счет свою партию.В марте 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому делу о прослушке, которое восходит к 2014 году, признав Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, из них два года - условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.

https://ria.ru/20240629/obvineniya-1956372073.html

https://ria.ru/20241214/politika-1989198080.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николя саркози, франция