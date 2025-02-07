https://ria.ru/20250207/sanktsii-1997881968.html

Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог

Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер готов ужесточить санкции против РФ "для завершения конфликта"... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:36:00+03:00

2025-02-07T08:36:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер готов ужесточить санкции против РФ "для завершения конфликта" на Украине."Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине", - говорится в статье газеты New York Post, интервью которой дал Келлог.По мнению спецпосланника, усиление санкционного давления на РФ возможно."Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)", - добавил он.Вся администрация президента США Дональда Трампа участвует в обсуждениях урегулирования конфликта на Украине, недавно по этой теме собиралась "вся команда" советников, заявил Келлог."Урегулирование российско-украинской войны - это действительно работа всей администрации", - заявил он, назвав подход к этому вопросу "всеправительственным".По словам Келлога, по этой теме вместе работают как сам президент, так и "вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь, министр финансов и совет нацбезопасности".Он добавил, что на прошлой неделе Трамп собрал в Овальном кабинете "всю свою подтвержденную команду" советников и членов кабинета, сосредоточенных на национальной безопасности. Там, по словам Келлога, они обсуждали, как использовать все элементы национальной власти для прекращения конфликта.

https://ria.ru/20250207/tramp-1997867828.html

https://ria.ru/20250207/politika-1997853135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, дональд трамп, в мире