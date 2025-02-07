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Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог - РИА Новости, 07.02.2025
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08:36 07.02.2025 (обновлено: 08:53 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/sanktsii-1997881968.html
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер готов ужесточить санкции против РФ "для завершения конфликта"... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:36:00+03:00
2025-02-07T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер готов ужесточить санкции против РФ "для завершения конфликта" на Украине."Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине", - говорится в статье газеты New York Post, интервью которой дал Келлог.По мнению спецпосланника, усиление санкционного давления на РФ возможно."Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)", - добавил он.Вся администрация президента США Дональда Трампа участвует в обсуждениях урегулирования конфликта на Украине, недавно по этой теме собиралась "вся команда" советников, заявил Келлог."Урегулирование российско-украинской войны - это действительно работа всей администрации", - заявил он, назвав подход к этому вопросу "всеправительственным".По словам Келлога, по этой теме вместе работают как сам президент, так и "вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь, министр финансов и совет нацбезопасности".Он добавил, что на прошлой неделе Трамп собрал в Овальном кабинете "всю свою подтвержденную команду" советников и членов кабинета, сосредоточенных на национальной безопасности. Там, по словам Келлога, они обсуждали, как использовать все элементы национальной власти для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20250207/tramp-1997867828.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп готов ужесточить санкции против России, заявил Келлог

Келлог: Трамп готов ужесточить санкции ради завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер готов ужесточить санкции против РФ "для завершения конфликта" на Украине.
"Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине", - говорится в статье газеты New York Post, интервью которой дал Келлог.
По мнению спецпосланника, усиление санкционного давления на РФ возможно.
"Вы можете действительно ужесточить санкции, особенно последние, (касающиеся добычи нефти и экспорта)", - добавил он.
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Вся администрация президента США Дональда Трампа участвует в обсуждениях урегулирования конфликта на Украине, недавно по этой теме собиралась "вся команда" советников, заявил Келлог.
"Урегулирование российско-украинской войны - это действительно работа всей администрации", - заявил он, назвав подход к этому вопросу "всеправительственным".
По словам Келлога, по этой теме вместе работают как сам президент, так и "вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь, министр финансов и совет нацбезопасности".
Он добавил, что на прошлой неделе Трамп собрал в Овальном кабинете "всю свою подтвержденную команду" советников и членов кабинета, сосредоточенных на национальной безопасности. Там, по словам Келлога, они обсуждали, как использовать все элементы национальной власти для прекращения конфликта.
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