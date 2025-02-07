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Санду допустила, что примет верительные данные посла России - РИА Новости, 07.02.2025
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21:12 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/sandu-1998077682.html
Санду допустила, что примет верительные данные посла России
Санду допустила, что примет верительные данные посла России - РИА Новости, 07.02.2025
Санду допустила, что примет верительные данные посла России
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерова, но пока она не может сказать, когда это... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:12:00+03:00
2025-02-07T21:12:00+03:00
россия
молдавия
москва
майя санду
олег озеров
владимир путин
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. "Он (посол - ред.) пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты, поскольку нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что "государство Республика Молдова не стоит существования" или что-то в этом роде. Мы примем решение, что когда и как делать, я посмотрю, когда я приму это решение (пригласить посла - ред.)", - заявила Санду в эфире телеканала TV8. На уточняющий вопрос журналиста, рассматривает ли она возможность отказаться принять документы российского дипломата, Санду ответила отрицательно. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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россия, молдавия, москва, майя санду, олег озеров, владимир путин
Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Олег Озеров, Владимир Путин
Санду допустила, что примет верительные данные посла России

Санду допустила, что примет верительные грамоты назначенного в сентябре посла РФ

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года.
«
"Он (посол - ред.) пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты, поскольку нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что "государство Республика Молдова не стоит существования" или что-то в этом роде. Мы примем решение, что когда и как делать, я посмотрю, когда я приму это решение (пригласить посла - ред.)", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.
На уточняющий вопрос журналиста, рассматривает ли она возможность отказаться принять документы российского дипломата, Санду ответила отрицательно.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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