Санду допустила, что примет верительные данные посла России
Санду допустила, что примет верительные грамоты назначенного в сентябре посла РФ
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерова, но пока она не может сказать, когда это произойдет.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года.
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"Он (посол - ред.) пока не был приглашен, чтобы вручить мне верительные грамоты, поскольку нельзя пригласить представителя страны вручать верительные грамоты, когда официальные лица в Москве говорят, что "государство Республика Молдова не стоит существования" или что-то в этом роде. Мы примем решение, что когда и как делать, я посмотрю, когда я приму это решение (пригласить посла - ред.)", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.
На уточняющий вопрос журналиста, рассматривает ли она возможность отказаться принять документы российского дипломата, Санду ответила отрицательно.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.