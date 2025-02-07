https://ria.ru/20250207/samolet-1997879367.html

На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту

На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту - РИА Новости, 07.02.2025

На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту

Самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту пропал на Аляске, сообщили местные власти в соцсетях. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:03:00+03:00

2025-02-07T08:03:00+03:00

2025-02-07T10:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту пропал на Аляске, сообщили местные власти в соцсетях."Мы реагируем на сообщение о пропавшем самолете компании Bering Air. На борту находилось десять человек, самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном", — говорится в посте добровольной пожарной службы города Ном, расположенного на южном побережье полуострова Сьюард на западе штата.Самолет активно ищут на земле, возможность поиска с воздуха ограничена из-за погоды и видимости.В поисково-спасательной операции участвуют Национальная гвардия, береговая охрана и армия. В район Нома прибыл самолет береговой охраны C-130 со специализированным оборудованием, позволяющим находить людей в условиях плохой видимости.

https://ria.ru/20250206/samolet-1997821901.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аляска, в мире