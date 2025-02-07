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На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту - РИА Новости, 07.02.2025
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08:03 07.02.2025 (обновлено: 10:57 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/samolet-1997879367.html
На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту
На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту - РИА Новости, 07.02.2025
На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту
Самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту пропал на Аляске, сообщили местные власти в соцсетях. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:03:00+03:00
2025-02-07T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту пропал на Аляске, сообщили местные власти в соцсетях."Мы реагируем на сообщение о пропавшем самолете компании Bering Air. На борту находилось десять человек, самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном", — говорится в посте добровольной пожарной службы города Ном, расположенного на южном побережье полуострова Сьюард на западе штата.Самолет активно ищут на земле, возможность поиска с воздуха ограничена из-за погоды и видимости.В поисково-спасательной операции участвуют Национальная гвардия, береговая охрана и армия. В район Нома прибыл самолет береговой охраны C-130 со специализированным оборудованием, позволяющим находить людей в условиях плохой видимости.
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аляска, в мире
Аляска, В мире
На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту

На Аляске пропал самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту

CC BY-SA 4.0 / Quintin Soloviev / Самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air
Самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Quintin Soloviev /
Самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Bering Air. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолет с девятью пассажирами и пилотом на борту пропал на Аляске, сообщили местные власти в соцсетях.
"Мы реагируем на сообщение о пропавшем самолете компании Bering Air. На борту находилось десять человек, самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном", — говорится в посте добровольной пожарной службы города Ном, расположенного на южном побережье полуострова Сьюард на западе штата.
Самолет активно ищут на земле, возможность поиска с воздуха ограничена из-за погоды и видимости.
В поисково-спасательной операции участвуют Национальная гвардия, береговая охрана и армия. В район Нома прибыл самолет береговой охраны C-130 со специализированным оборудованием, позволяющим находить людей в условиях плохой видимости.
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