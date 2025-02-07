https://ria.ru/20250207/samara-1998022487.html

Появились подробности о подготовке внучки экс-мэра Самары к его убийству

Появились подробности о подготовке внучки экс-мэра Самары к его убийству - РИА Новости, 07.02.2025

Появились подробности о подготовке внучки экс-мэра Самары к его убийству

Обвиняемая в убийстве в Самаре бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены готовилась к преступлению, для чего приобрела пилу, канистры с химическим... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:04:00+03:00

2025-02-07T17:04:00+03:00

2025-02-07T17:08:00+03:00

происшествия

самара

россия

виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве в Самаре бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены готовилась к преступлению, для чего приобрела пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире бабушки и дедушки в Самаре, убила их, а затем скрыла тела. "При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра. По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, были установлены места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки были долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Большая часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.

https://ria.ru/20250206/mer-1997790446.html

https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997952368.html

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Внучка экс-мэра Самары, обвиняемая в двойном убийстве СК предъявил официальное обвинение в двойном убийстве внучке экс-мэра Самары. Обвиняемая заранее готовилась к преступлению, купила пилу, канистры с химией и пластиковые емкости, говорят в СК. Мотивом стали "неприязненные отношения" к бабушке и дедушке. 2025-02-07T17:04 true PT0M12S

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происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)