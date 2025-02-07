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Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве - РИА Новости, 07.02.2025
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16:48 07.02.2025 (обновлено: 17:37 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/samara-1998018220.html
Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве
Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве - РИА Новости, 07.02.2025
Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве
Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине предъявили обвинение в двойном убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:48:00+03:00
2025-02-07T17:37:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
самара
виктор тархов
россия
самарская область
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине предъявили обвинение в двойном убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух лиц"), ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.По версии следствия, девушка была в неприязненных отношениях с дедушкой и бабушкой, которых она убила в их квартире в Самаре.Причем известно, что она готовилась к преступлению: купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости, строительную пилу и другие предметы, чтобы скрыть улики. Квартира обвиняемой оказалась обработанной раствором щелочи. При обыске следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. По подозрению в убийстве задержали внучку Тарховых.В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что супругов застрелили, но тела не были обнаружены. По информации регионального оператора по обращению с ТКО "Экология", останки убитых ищут на мусорном полигоне.Следствие также указало, что обвиняемая нигде не работала, бабушка и дедушка снимали для нее квартиру в центре города. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары накопился долг примерно на 705 тысяч рублей, в основном это задолженности по кредитным платежам. Исполнительные производства против девушки прекратили, так как приставы не смогли установить местонахождение ни ее самой, ни ее имущества, кроме того, у них не было сведений о ее средствах в банках.
https://ria.ru/20250206/mer-1997790446.html
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Внучка экс-мэра Самары, обвиняемая в двойном убийстве
СК предъявил официальное обвинение в двойном убийстве внучке экс-мэра Самары. Обвиняемая заранее готовилась к преступлению, купила пилу, канистры с химией и пластиковые емкости, говорят в СК. Мотивом стали "неприязненные отношения" к бабушке и дедушке.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), самара, виктор тархов, россия, самарская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Самара, Виктор Тархов, Россия, Самарская область
Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве

Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине предъявили обвинение в двойном убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
"Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух лиц"), ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СК: подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары хотела скрыть преступление
6 февраля, 17:17
По версии следствия, девушка была в неприязненных отношениях с дедушкой и бабушкой, которых она убила в их квартире в Самаре.
Причем известно, что она готовилась к преступлению: купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости, строительную пилу и другие предметы, чтобы скрыть улики. Квартира обвиняемой оказалась обработанной раствором щелочи. При обыске следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Помимо этого, они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой.
Как сообщало следствие, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Следователи выяснили, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. По подозрению в убийстве задержали внучку Тарховых.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что супругов застрелили, но тела не были обнаружены. По информации регионального оператора по обращению с ТКО "Экология", останки убитых ищут на мусорном полигоне.
Следствие также указало, что обвиняемая нигде не работала, бабушка и дедушка снимали для нее квартиру в центре города. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки экс-мэра Самары накопился долг примерно на 705 тысяч рублей, в основном это задолженности по кредитным платежам. Исполнительные производства против девушки прекратили, так как приставы не смогли установить местонахождение ни ее самой, ни ее имущества, кроме того, у них не было сведений о ее средствах в банках.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги
Вчера, 13:34
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)СамараВиктор ТарховРоссияСамарская область
 
 
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