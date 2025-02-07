Кандидат в президенты Румынии высказалась о ситуации на Украине
Шошоакэ: Румынии выгоднее сохранять нейтралитет, а не поддерживать Украину
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Бухаресту выгоднее сохранять нейтралитет в конфликте на Украине, а не поддерживать Киев, такую позицию озвучила в эксклюзивном интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями в адрес Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью 2024 года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
"Я считаю, что мы должны выступить за нейтралитет, который позволит нам укрепить экономику и восстановить нормальные отношения с соседними странами. Вместо того чтобы отдавать средства на поддержку внешнего конфликта, мы должны сконцентрироваться на развитии собственного производства, укреплении сельского хозяйства и защите наших граждан", - отметила Шошоакэ.
В Румынии президентские выборы прошли в ноябре 2024 года, лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
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