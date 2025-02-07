https://ria.ru/20250207/rumyniya-1998083691.html

Кандидат в президенты Румынии высказалась о ситуации на Украине

Кандидат в президенты Румынии высказалась о ситуации на Украине - РИА Новости, 07.02.2025

Кандидат в президенты Румынии высказалась о ситуации на Украине

Бухаресту выгоднее сохранять нейтралитет в конфликте на Украине, а не поддерживать Киев, такую позицию озвучила в эксклюзивном интервью РИА Новости возможный... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:11:00+03:00

2025-02-07T22:11:00+03:00

2025-02-07T22:12:00+03:00

в мире

румыния

украина

киев

кэлин джеорджеску

европарламент

нато

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg

КИШИНЕВ, 7 фев – РИА Новости. Бухаресту выгоднее сохранять нейтралитет в конфликте на Украине, а не поддерживать Киев, такую позицию озвучила в эксклюзивном интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ. Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями в адрес Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью 2024 года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ. "Я считаю, что мы должны выступить за нейтралитет, который позволит нам укрепить экономику и восстановить нормальные отношения с соседними странами. Вместо того чтобы отдавать средства на поддержку внешнего конфликта, мы должны сконцентрироваться на развитии собственного производства, укреплении сельского хозяйства и защите наших граждан", - отметила Шошоакэ. В Румынии президентские выборы прошли в ноябре 2024 года, лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.

https://ria.ru/20250206/dialog-1997689322.html

https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html

румыния

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, украина, киев, кэлин джеорджеску, европарламент, нато, россия