https://ria.ru/20250207/ruden-1998069613.html

Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов сферы туризма

Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов сферы туризма - РИА Новости, 07.02.2025

Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов сферы туризма

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко представил проект создания в Верхневолжье кампуса для... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:59:00+03:00

2025-02-07T19:59:00+03:00

2025-02-07T19:59:00+03:00

тверская область

игорь руденя

дмитрий чернышенко

кадры

туризм

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко представил проект создания в Верхневолжье кампуса для подготовки специалистов сферы туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу на площадке Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) в Московской области прошло совещание о подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Перед совещанием Руденя и председатель совета директоров ООО "Завидово Девелопмент", генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин представили участникам мероприятия проект кампуса филиала РГУТИС, который планируется построить на территории ОЭЗ "Завидово" в Конаковском округе Тверской области. О планах по созданию кампуса губернатор Верхневолжья докладывал президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле. В кампусе, который станет филиалом вуза, будут расположены учебные и жилые корпуса для учащихся и преподавателей, спортивные и другие объекты. Здесь будет вестись подготовка кадров по программам среднего и высшего профессионального образования. Создание площадки, расположенной рядом с туристическими объектами курорта Завидово, позволит студентам (их планируется около 2000) начать профильное обучение в колледже с максимальным погружением в профессию и после получения диплома получить гарантированное трудоустройство. Кроме того, по окончании колледжа молодые люди смогут продолжить обучение в вузе без отрыва от работы. Выступая на совещании, губернатор рассказал в целом о развитии туриндустрии в регионе и подготовке кадров для отрасли. "Туризм напрямую влияет на качество жизни людей. Это активное экономическое развитие, демография, потенциал для молодежи. В 2025 году у нас планируется открытие трех крупных отелей, аквапарка в Завидово. И мы ожидаем, что в 2026-м турпоток курорта будет не менее 1 миллиона человек. При этом общий турпоток по области уже составляет 2 миллиона 900 тысяч человек", - сказал Руденя. Губернатор отметил, что в настоящее время в сфере туризма в Тверской области занято 26,5 тысячи человек. При этом у отрасли есть потребность еще в 1100 специалистах. А с учетом реализации инвестпроектов в 2028-2030 годах понадобится дополнительно 2,5 тысячи специалистов. В 2020 году в регионе создан производственно-образовательный кластер сервиса и туризма. В него входят профильные колледжи, где внедрена модель подготовки кадров во взаимодействии с отраслевыми предприятиями. В качестве преподавателей привлекаются практики, владельцы и руководители объектов туризма и гостеприимства. По федеральному проекту "Молодые профессионалы" созданы современные условия для обучения. При господдержке оснащены мастерские и лаборатории.

https://ria.ru/20250206/polovode-1997728344.html

https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996349891.html

https://ria.ru/20241226/rudenya-1991477365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, дмитрий чернышенко, кадры, туризм