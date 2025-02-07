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Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов сферы туризма - РИА Новости, 07.02.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:59 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ruden-1998069613.html
Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов сферы туризма
Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов сферы туризма - РИА Новости, 07.02.2025
Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов сферы туризма
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко представил проект создания в Верхневолжье кампуса для... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:59:00+03:00
2025-02-07T19:59:00+03:00
тверская область
игорь руденя
дмитрий чернышенко
кадры
туризм
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко представил проект создания в Верхневолжье кампуса для подготовки специалистов сферы туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу на площадке Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) в Московской области прошло совещание о подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Перед совещанием Руденя и председатель совета директоров ООО "Завидово Девелопмент", генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин представили участникам мероприятия проект кампуса филиала РГУТИС, который планируется построить на территории ОЭЗ "Завидово" в Конаковском округе Тверской области. О планах по созданию кампуса губернатор Верхневолжья докладывал президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле. В кампусе, который станет филиалом вуза, будут расположены учебные и жилые корпуса для учащихся и преподавателей, спортивные и другие объекты. Здесь будет вестись подготовка кадров по программам среднего и высшего профессионального образования. Создание площадки, расположенной рядом с туристическими объектами курорта Завидово, позволит студентам (их планируется около 2000) начать профильное обучение в колледже с максимальным погружением в профессию и после получения диплома получить гарантированное трудоустройство. Кроме того, по окончании колледжа молодые люди смогут продолжить обучение в вузе без отрыва от работы. Выступая на совещании, губернатор рассказал в целом о развитии туриндустрии в регионе и подготовке кадров для отрасли. "Туризм напрямую влияет на качество жизни людей. Это активное экономическое развитие, демография, потенциал для молодежи. В 2025 году у нас планируется открытие трех крупных отелей, аквапарка в Завидово. И мы ожидаем, что в 2026-м турпоток курорта будет не менее 1 миллиона человек. При этом общий турпоток по области уже составляет 2 миллиона 900 тысяч человек", - сказал Руденя. Губернатор отметил, что в настоящее время в сфере туризма в Тверской области занято 26,5 тысячи человек. При этом у отрасли есть потребность еще в 1100 специалистах. А с учетом реализации инвестпроектов в 2028-2030 годах понадобится дополнительно 2,5 тысячи специалистов. В 2020 году в регионе создан производственно-образовательный кластер сервиса и туризма. В него входят профильные колледжи, где внедрена модель подготовки кадров во взаимодействии с отраслевыми предприятиями. В качестве преподавателей привлекаются практики, владельцы и руководители объектов туризма и гостеприимства. По федеральному проекту "Молодые профессионалы" созданы современные условия для обучения. При господдержке оснащены мастерские и лаборатории.
https://ria.ru/20250206/polovode-1997728344.html
https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996349891.html
https://ria.ru/20241226/rudenya-1991477365.html
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игорь руденя, дмитрий чернышенко, кадры, туризм
Тверская область, Игорь Руденя, Дмитрий Чернышенко, Кадры, Туризм
Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов сферы туризма

Руденя представил проект кампуса для подготовки специалистов в сфере туризма

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко представил проект создания в Верхневолжье кампуса для подготовки специалистов сферы туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу на площадке Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) в Московской области прошло совещание о подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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Перед совещанием Руденя и председатель совета директоров ООО "Завидово Девелопмент", генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин представили участникам мероприятия проект кампуса филиала РГУТИС, который планируется построить на территории ОЭЗ "Завидово" в Конаковском округе Тверской области.
О планах по созданию кампуса губернатор Верхневолжья докладывал президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.
В кампусе, который станет филиалом вуза, будут расположены учебные и жилые корпуса для учащихся и преподавателей, спортивные и другие объекты. Здесь будет вестись подготовка кадров по программам среднего и высшего профессионального образования.
Создание площадки, расположенной рядом с туристическими объектами курорта Завидово, позволит студентам (их планируется около 2000) начать профильное обучение в колледже с максимальным погружением в профессию и после получения диплома получить гарантированное трудоустройство. Кроме того, по окончании колледжа молодые люди смогут продолжить обучение в вузе без отрыва от работы.
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Выступая на совещании, губернатор рассказал в целом о развитии туриндустрии в регионе и подготовке кадров для отрасли.
"Туризм напрямую влияет на качество жизни людей. Это активное экономическое развитие, демография, потенциал для молодежи. В 2025 году у нас планируется открытие трех крупных отелей, аквапарка в Завидово. И мы ожидаем, что в 2026-м турпоток курорта будет не менее 1 миллиона человек. При этом общий турпоток по области уже составляет 2 миллиона 900 тысяч человек", - сказал Руденя.
Губернатор отметил, что в настоящее время в сфере туризма в Тверской области занято 26,5 тысячи человек. При этом у отрасли есть потребность еще в 1100 специалистах. А с учетом реализации инвестпроектов в 2028-2030 годах понадобится дополнительно 2,5 тысячи специалистов.
В 2020 году в регионе создан производственно-образовательный кластер сервиса и туризма. В него входят профильные колледжи, где внедрена модель подготовки кадров во взаимодействии с отраслевыми предприятиями. В качестве преподавателей привлекаются практики, владельцы и руководители объектов туризма и гостеприимства.
По федеральному проекту "Молодые профессионалы" созданы современные условия для обучения. При господдержке оснащены мастерские и лаборатории.
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