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Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста - РИА Новости, 07.02.2025
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16:15 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/rubchinskij-1998006954.html
Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста
Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста - РИА Новости, 07.02.2025
Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста
Дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении партнерства с брендом Yeezy, коллекция "Вестник Трибун", вышедшая в декабре, стала последней совместной работой. РИА Новости, 07.02.2025
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении партнерства с брендом Yeezy, коллекция "Вестник Трибун", вышедшая в декабре, стала последней совместной работой. "Наше партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. Декабрьский дроп "Вестник Трибун" был последним в нашей совместной работе. Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце", - написал он в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ). Рубчинский отметил, что в дальнейшей работе продолжит развитие идей объединения и выражения творческой свободы. "Вскоре я буду рад поделиться подробностями о предстоящем перезапуске бренда "Гоша Рубчинский", который состоится в этом году", - добавил он. В декабре 2023 года американский рэпер Канье Уэст сообщил, что модельер Гоша Рубчинский возглавил отдел дизайна компании Yeezy.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
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россия, канье уэст, в мире
Россия, Канье Уэст, В мире
Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста

Гоша Рубчинский объявил о прекращении партнерства с брендом Yeezy

© Фото : Страница Канье Уэста в соцсетиКанье Уэст и Гоша Рубчинский
Канье Уэст и Гоша Рубчинский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Страница Канье Уэста в соцсети
Канье Уэст и Гоша Рубчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении партнерства с брендом Yeezy, коллекция "Вестник Трибун", вышедшая в декабре, стала последней совместной работой.
"Наше партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. Декабрьский дроп "Вестник Трибун" был последним в нашей совместной работе. Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце", - написал он в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).
Рубчинский отметил, что в дальнейшей работе продолжит развитие идей объединения и выражения творческой свободы. "Вскоре я буду рад поделиться подробностями о предстоящем перезапуске бренда "Гоша Рубчинский", который состоится в этом году", - добавил он.
В декабре 2023 года американский рэпер Канье Уэст сообщил, что модельер Гоша Рубчинский возглавил отдел дизайна компании Yeezy.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
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