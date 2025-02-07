https://ria.ru/20250207/rubchinskij-1998006954.html

Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста

Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста - РИА Новости, 07.02.2025

Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Канье Уэста

Дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении партнерства с брендом Yeezy, коллекция "Вестник Трибун", вышедшая в декабре, стала последней совместной работой. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дизайнер Гоша Рубчинский сообщил о прекращении партнерства с брендом Yeezy, коллекция "Вестник Трибун", вышедшая в декабре, стала последней совместной работой. "Наше партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. Декабрьский дроп "Вестник Трибун" был последним в нашей совместной работе. Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце", - написал он в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ). Рубчинский отметил, что в дальнейшей работе продолжит развитие идей объединения и выражения творческой свободы. "Вскоре я буду рад поделиться подробностями о предстоящем перезапуске бренда "Гоша Рубчинский", который состоится в этом году", - добавил он. В декабре 2023 года американский рэпер Канье Уэст сообщил, что модельер Гоша Рубчинский возглавил отдел дизайна компании Yeezy.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

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