Посол России рассказал о стремлении финских фирм сохранить связи с Москвой
Посол Кузнецов: финские фирмы стремятся не обрывать наработанные связи в России
© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание Посольства Российской Федерации в Финляндии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Немало финских фирм стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"По нашим данным, однако, осталось значительное количество фирм, которые стремятся не обрывать наработанные связи в России, чтобы вернуться к сотрудничеству, когда настанут лучшие времена", - сказал посол.
По словам главы диппредставительства, финская пресса настойчиво выискивает компании, которые "осмеливаются" вести работу с Россией и подвергает их публичному остракизму.
"В связи с этим бизнес воздерживается от публичных заявлений о продолжении работы с Россией или сохранении планов на будущее", - добавил дипломат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.