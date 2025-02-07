https://ria.ru/20250207/rossija-1997940864.html
Россия не признает Международный уголовный суд, заявили в Кремле
Россия не признает Международный уголовный суд, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.02.2025
Россия не признает Международный уголовный суд, заявили в Кремле
Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), у США свои отношения с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:57:00+03:00
2025-02-07T12:57:00+03:00
2025-02-07T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), у США свои отношения с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. "Мы не являемся участниками статута соответствующего и, соответственно, мы МУС не признаем. А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело",- сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250207/vengrija-1997924626.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, дональд трамп, международный уголовный суд
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Международный уголовный суд
Россия не признает Международный уголовный суд, заявили в Кремле
Песков: Россия не признает МУС, у США свои отношения с ним