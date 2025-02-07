https://ria.ru/20250207/rossija-1997940864.html

Россия не признает Международный уголовный суд, заявили в Кремле

Россия не признает Международный уголовный суд, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.02.2025

Россия не признает Международный уголовный суд, заявили в Кремле

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), у США свои отношения с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:57:00+03:00

2025-02-07T12:57:00+03:00

2025-02-07T12:57:00+03:00

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

дмитрий песков

дональд трамп

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_0:137:3137:1902_1920x0_80_0_0_34dfb0fba859baa5f6b7a383581dd4ff.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), у США свои отношения с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. "Мы не являемся участниками статута соответствующего и, соответственно, мы МУС не признаем. А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело",- сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250207/vengrija-1997924626.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, дональд трамп, международный уголовный суд