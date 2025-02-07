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Россия может ответить на изъятие золотовалютных резервов, заявил Мешков
Россия может ответить на изъятие золотовалютных резервов, заявил Мешков - РИА Новости, 07.02.2025
Россия может ответить на изъятие золотовалютных резервов, заявил Мешков
Россия оставляет за собой право отреагировать соответственно, если Запад решит изъять золотовалютные резервы РФ, заявил РИА Новости посол России во Франции... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:08:00+03:00
2025-02-07T12:08:00+03:00
2025-02-07T12:12:00+03:00
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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Россия оставляет за собой право отреагировать соответственно, если Запад решит изъять золотовалютные резервы РФ, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы. "Если "санкционеры" решат изъять и сами российские золотовалютные резервы, мы оставляем за собой право реагировать соответствующим образом", - сказал дипломат. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, франция, сша, алексей мешков, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Франция, США, Алексей Мешков, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Россия может ответить на изъятие золотовалютных резервов, заявил Мешков
Посол Мешков: Россия ответит, если Запад решит изъять золотовалютные резервы