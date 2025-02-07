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Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.02.2025
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11:31 07.02.2025 (обновлено: 11:47 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/rosnano-1997911303.html
Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями
Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.02.2025
Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями
Три топ-менеджера "Роснано" обжаловали свой арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 07.02.2025
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происшествия
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россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Три топ-менеджера "Роснано" обжаловали свой арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой", - сказали в суде.Дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ.По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Подольский, управляющий директор по финансам Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Касенкова.
https://ria.ru/20250202/rosnano-1996876119.html
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роснано, происшествия, москва, россия, московский городской суд
Роснано, Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями

Три менеджера "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Три топ-менеджера "Роснано" обжаловали свой арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой", - сказали в суде.
Роснано - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В "Роснано" прокомментировали дело топ-менеджеров компании
2 февраля, 11:45
Дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ.
По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".
Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Подольский, управляющий директор по финансам Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Касенкова.
Вывеска компании Роснано в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Бывших топ-менеджеров "Роснано" объявили в международный розыск
10 января, 10:07
 
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