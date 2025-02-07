https://ria.ru/20250207/rosnano-1997911303.html

Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями

Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 07.02.2025

Менеджеры "Роснано" обжаловали арест по делу о злоупотреблении полномочиями

Три топ-менеджера "Роснано" обжаловали свой арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:31:00+03:00

2025-02-07T11:31:00+03:00

2025-02-07T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Три топ-менеджера "Роснано" обжаловали свой арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой", - сказали в суде.Дата их рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.Всем троим предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ.По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, трое топ-менеджеров "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано". Подчеркивается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате "государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей".Как ранее сообщили в МВД, задержаны заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" – исполнительный директор Подольский, управляющий директор по финансам Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Касенкова.

https://ria.ru/20250202/rosnano-1996876119.html

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