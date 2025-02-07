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"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине

"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине - РИА Новости, 07.02.2025

"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп обманывает самого себя, позволяя себе высказывания с угрозами в адрес России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:54:00+03:00

2025-02-07T05:54:00+03:00

2025-02-07T05:54:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманывает самого себя, позволяя себе высказывания с угрозами в адрес России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он обманул самого себя. Это человек, который выдвинул политический лозунг, что он хочет положить конец войне. <...> Он не может принять реальность, <...> что война закончится на условиях России", — рассказал разведчик.По его словам, главная ошибка Трампа заключается в том, что он хочет постоянно диктовать свои условия, но в случае с Россией такие авантюры не пройдут."Он пытается играть в крутого парня с российской экономикой, в основе которой лежит нефть, которые добывают (по себестоимости. — Прим. ред.) 12 долларов за баррель. Даже если вы снизите (рыночную цену. — Прим. ред.) до 45 долларов, они все равно заработают денег. <...> Мы, с другой стороны, уничтожим нашу нефтяную экономику", — отметил он.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. Он также заявлял о намерении попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.

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