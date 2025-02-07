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"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:54 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ritter-1997871745.html
"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине
"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине - РИА Новости, 07.02.2025
"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп обманывает самого себя, позволяя себе высказывания с угрозами в адрес России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:54:00+03:00
2025-02-07T05:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
скотт риттер
цены на нефть
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманывает самого себя, позволяя себе высказывания с угрозами в адрес России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он обманул самого себя. Это человек, который выдвинул политический лозунг, что он хочет положить конец войне. &lt;...&gt; Он не может принять реальность, &lt;...&gt; что война закончится на условиях России", — рассказал разведчик.По его словам, главная ошибка Трампа заключается в том, что он хочет постоянно диктовать свои условия, но в случае с Россией такие авантюры не пройдут."Он пытается играть в крутого парня с российской экономикой, в основе которой лежит нефть, которые добывают (по себестоимости. — Прим. ред.) 12 долларов за баррель. Даже если вы снизите (рыночную цену. — Прим. ред.) до 45 долларов, они все равно заработают денег. &lt;...&gt; Мы, с другой стороны, уничтожим нашу нефтяную экономику", — отметил он.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. Он также заявлял о намерении попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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в мире, россия, украина, дональд трамп, скотт риттер, цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Цены на нефть
"Обманул себя". В США назвали главную ошибку Трампа в конфликте на Украине

Риттер: Трамп обманывает самого себя, разговаривая с Россией в форме угроз

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обманывает самого себя, позволяя себе высказывания с угрозами в адрес России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Он обманул самого себя. Это человек, который выдвинул политический лозунг, что он хочет положить конец войне. <...> Он не может принять реальность, <...> что война закончится на условиях России", — рассказал разведчик.
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По его словам, главная ошибка Трампа заключается в том, что он хочет постоянно диктовать свои условия, но в случае с Россией такие авантюры не пройдут.
«
"Он пытается играть в крутого парня с российской экономикой, в основе которой лежит нефть, которые добывают (по себестоимости. — Прим. ред.) 12 долларов за баррель. Даже если вы снизите (рыночную цену. — Прим. ред.) до 45 долларов, они все равно заработают денег. <...> Мы, с другой стороны, уничтожим нашу нефтяную экономику", — отметил он.
Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. Он также заявлял о намерении попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампСкотт РиттерЦены на нефть
 
 
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