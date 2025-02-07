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Глава немецкого Rheinmetall начал носить бронежилет, сообщает Focus - РИА Новости, 07.02.2025
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19:25 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/rheinmetall-1998064379.html
Глава немецкого Rheinmetall начал носить бронежилет, сообщает Focus
Глава немецкого Rheinmetall начал носить бронежилет, сообщает Focus - РИА Новости, 07.02.2025
Глава немецкого Rheinmetall начал носить бронежилет, сообщает Focus
Охрана главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера была значительно усилена, он начал носить бронежилет на фоне роста опасений за свою безопасность,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:25:00+03:00
2025-02-07T19:25:00+03:00
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Охрана главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера была значительно усилена, он начал носить бронежилет на фоне роста опасений за свою безопасность, сообщается в статье издания Focus. "Теперь, когда топ-менеджер (Паппергер – ред.) выходит из дома, он обычно надевает вместо галстука бронежилет весом до пяти килограммов. Вооруженные телохранители возят его на деловые встречи в бронированном автомобиле. Каждый посетитель предварительно проверяется по запросу полиции и федерального ведомства по охране конституции", - говорится в материале. Издание утверждает со ссылкой на неназванные источники в немецких органах безопасности, что поводом для усиления мер безопасности стала угроза, якобы исходящая от российских спецслужб, при этом в статье не приводятся доказательства этого. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов. Концерн Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, ранее Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall будет законной целью для российских войск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250206/rheinmetall-1997788142.html
https://ria.ru/20250130/rheinmetall-1996496444.html
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россия, украина, германия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире, rheinmetall ag
Россия, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Rheinmetall AG
Глава немецкого Rheinmetall начал носить бронежилет, сообщает Focus

Focus: глава Rheinmetall Паппергер начал носить бронежилет, его охрана усилена

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Охрана главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера была значительно усилена, он начал носить бронежилет на фоне роста опасений за свою безопасность, сообщается в статье издания Focus.
"Теперь, когда топ-менеджер (Паппергер – ред.) выходит из дома, он обычно надевает вместо галстука бронежилет весом до пяти килограммов. Вооруженные телохранители возят его на деловые встречи в бронированном автомобиле. Каждый посетитель предварительно проверяется по запросу полиции и федерального ведомства по охране конституции", - говорится в материале.
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Издание утверждает со ссылкой на неназванные источники в немецких органах безопасности, что поводом для усиления мер безопасности стала угроза, якобы исходящая от российских спецслужб, при этом в статье не приводятся доказательства этого.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов.
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Концерн Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, ранее Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall будет законной целью для российских войск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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