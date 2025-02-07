https://ria.ru/20250207/reyting-1998006714.html

Опубликован рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-торговли товарами

Опубликован рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-торговли товарами - РИА Новости, 07.02.2025

Опубликован рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-торговли товарами

Агентство "РБК Исследования рынков" представило рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте; с точки зрения легкости запуска... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:15:00+03:00

2025-02-07T16:15:00+03:00

2025-02-07T16:15:00+03:00

экономика

россия

авито

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Агентство "РБК Исследования рынков" представило рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте; с точки зрения легкости запуска онлайн-бизнеса в России лучшей платформой был признан "Авито", второе и третье места заняли Ozon и Wildberries, сообщается на сайте агентства. Рейтинг составлен на основе опроса аудитории РБК 3-10 декабря 2024 года. Среди 1016 участников опроса были как действующие предприниматели (645), так и те, кто планирует открыть свой бизнес в ближайший год (371). Среди параллельных сфер бизнеса респонденты отметили, что занимаются продажей товаров через интернет, продажей в офлайне (25,6%), работают в сфере производства (7,9%), строительства (3,1%) и других. Большинство (64,7%) работают как индивидуальные предприниматели, а 25,9% являются самозанятыми. Как отмечается в исследовании, при выборе платформы для старта бизнеса более половины действующих и потенциальных предпринимателей-респондентов в среднем интересовались тремя интернет-площадками, в большинстве случаев это маркетплейсы Ozon, Wildberries и классифайд "Авито". С точки зрения легкости запуска онлайн-бизнеса в России лучшей платформой был признан "Авито": это мнение разделяют 31,4% респондентов. Второе и третье места заняли Ozon и Wildberries, которых указали 21,2% и 20,5% респондентов, соответственно. В пятерку лидеров с отставанием также вошли "ВКонтакте" (5,8%) и Telegram (5,8%). По данным опроса РБК, среди преимуществ "Авито" респонденты выделили широкую аудиторию пользователей, возможность старта бизнеса с небольшими вложениями, а также простоту регистрации и старта бизнеса, наличие инфраструктуры для предпринимателей. По словам коммерческого директора Авито Товары Алексея Ли, сейчас на "Авито" работает около миллиона представителей малого и среднего бизнеса, однако платформа не стремится стать маркетплейсом, ее модель "предполагает совсем другой формат взаимодействия продавца и покупателя и строится на ДНК социальной коммерции". "Поэтому "Авито" — площадка для продажи товаров под заказ и товаров, требующих консультаций, например, мебели и предметов интерьера, одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу. Кроме того, покупатели приходят на площадку за товарами, которые сложно отыскать на других платформах, а также брендами, которые не найти в рознице.... На "Авито" 94% сделок происходят после коммуникации с продавцом, поэтому, чтобы быть успешным, нужно активно общаться в чатах и отвечать на звонки", - привели в "Авито" комментарий Ли. Как отметил генеральный директор компании "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров, по итогам 2024 года Россия опередила Корею и уступает только Китаю по уровню проникновения покупок непродовольственных товаров онлайн. "При этом российский рынок является уникальным. Нигде в мире больше нет такой высокой конкуренции среди онлайн-площадок. Соответственно у предпринимателей, малого и среднего бизнеса, есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ритейлерами за счет более быстрой реакции, гибкости, экспертности", - приводится в сообщении по итогам исследования его комментарий. Бурмистров добавил, что при этом "Авито" представляет собой платформу с невысоким порогом входа, которая дает возможность начать свое развитие или дополнить свою омниканальную модель взаимодействием с аудиторией в совершенно другом разрезе, чем на маркетплейсах, за счет прямой связи с клиентом.

https://ria.ru/20250127/avito-1995702254.html

https://realty.ria.ru/20250205/vakansii-1997436554.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, авито