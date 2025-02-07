Россия поднялась на 11-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
Автостат: Россия поднялась на пять строчек в рейтинге крупнейших авторынков мира
© Фото : РИА НовостиПроизводство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске
© Фото : РИА Новости
Производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года поднялась на 11-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира с 16-й позиции годом ранее, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
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Так, по данным агентства, в 2024 году в России было продано 1,57 миллиона новых легковых машин. Это на 48% больше, чем годом ранее.
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"Это наилучший показатель рыночного роста среди представленных стран. Отметим, что от занявшей 10-ю строчку Южной Кореи (1,63 млн шт.) наша страна отстала незначительно, уступив ей всего лишь 60 тысяч реализованных автомобилей", - отмечается в сообщении.
Лидером среди мировых авторынков по-прежнему остается Китай с результатом 26,05 миллиона единиц (+3,4%), на втором месте традиционно находятся США с 15,94 миллиона единиц (+3,6%). Индия поднялась на третье место (4,27 миллиона автомобилей, +3,9%), сместив на четвертую позицию Японию (4,25 миллиона единиц, -7,1%).
Замкнула пятерку лидеров снова Германия (2,81 миллиона единиц, -0,9%).
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