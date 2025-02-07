https://ria.ru/20250207/rets--1997904185.html
РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта
РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта - РИА Новости, 07.02.2025
РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2024 году и определил регионы, в которых созданы РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:12:00+03:00
2025-02-07T11:12:00+03:00
2025-02-07T11:12:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
россия
пермь
пермский край
экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2024 году и определил регионы, в которых созданы лучшие условия для экспорта малых и средних предприятий, сообщает центр."Рейтинг ЦПЭ представили 6 февраля на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми. При формировании рейтинга учитывались такие показатели эффективности работы центров поддержки экспорта, как количество предоставленных компаниям услуг; количество компаний, которым ЦПЭ помогли заключить экспортные контракты; объем экспорта, который удалось осуществить при поддержке ЦПЭ", - говорится в сообщении.Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, занял Центр поддержки экспорта Смоленской области. За ним следуют ЦПЭ Московской области и Республики Башкортостан. Далее идут Свердловская, Самарская, Омская области и город Москва, вышедший в топ-10 впервые. На восьмом и девятом местах расположились Рязанская область и Краснодарский край. Второй год подряд замыкает десятку Центр поддержки экспорта Калужской области.Руководителей лучших центров поддержки экспорта традиционно наградили в торжественной обстановке на площадке Всероссийской конференции. Лидеры рейтинга впервые получали награды из рук представителей компаний, которые активно выходят на внешние рынки при поддержке ЦПЭ."С 2025 года центры поддержки экспорта функционируют в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Перед нами стоят амбициозные цели по росту несырьевого неэнергетического экспорта, и для их достижения будем усиливать уже сложившееся и доказавшее свою эффективность взаимодействие по линии Минпромторга, Российского экспортного центра и региональных ЦПЭ", — отметил в ходе церемонии награждения директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Дмитрий Кусков."Малый бизнес вносит огромный вклад в развитие экономики, и для РЭЦ реализация экспортного потенциала МСП стратегически важна. Охватить как можно больше МСП и помочь им выйти на новые рынки мы можем только в тесной связке с центрами поддержки экспорта. Коллеги проделывают колоссальную работу. В прошлом году более 40 тысяч компаний воспользовались поддержкой ЦПЭ, а объем поддержанного экспорта достиг 139 миллиардов рублей. Надеемся вывести наше сотрудничество на новый уровень за время второго цикла национального проекта", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.РЭЦ напомнил, что Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходила в Перми с 4 по 6 февраля. В ней приняли участие представители центров поддержки экспорта из более 70 регионов, Российского экспортного центра, Школы экспорта РЭЦ, региональных органов власти и компаний МСП. Участники рассмотрели итоги работы ЦПЭ за 2024 год и направления сотрудничества для достижения целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Промышленные предприятия Пермского края всегда были конкурентоспособны на внешних рынках, поэтому в условиях санкций главная задача – переориентироваться на новые. В первую очередь на страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Важно, что те меры поддержки, которые предлагают Российский экспортный центр, федеральный Минпромторг и другие ведомства, помогают нашим предприятиям решать вопросы логистики, расчетов, общения с представителями других культур", — сообщил в ходе конференции заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.Региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".
https://ria.ru/20250206/eksport-1997792920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, пермь, пермский край, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Пермь, Пермский край, Экономика
РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта
РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта по итогам 2024 году
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2024 году и определил регионы, в которых созданы лучшие условия для экспорта малых и средних предприятий, сообщает центр.
"Рейтинг ЦПЭ представили 6 февраля на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми
. При формировании рейтинга учитывались такие показатели эффективности работы центров поддержки экспорта, как количество предоставленных компаниям услуг; количество компаний, которым ЦПЭ помогли заключить экспортные контракты; объем экспорта, который удалось осуществить при поддержке ЦПЭ", - говорится в сообщении.
Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, занял Центр поддержки экспорта Смоленской области
. За ним следуют ЦПЭ Московской области
и Республики Башкортостан
. Далее идут Свердловская, Самарская
, Омская области
и город Москва
, вышедший в топ-10 впервые. На восьмом и девятом местах расположились Рязанская область
и Краснодарский край
. Второй год подряд замыкает десятку Центр поддержки экспорта Калужской области
.
Руководителей лучших центров поддержки экспорта традиционно наградили в торжественной обстановке на площадке Всероссийской конференции. Лидеры рейтинга впервые получали награды из рук представителей компаний, которые активно выходят на внешние рынки при поддержке ЦПЭ.
"С 2025 года центры поддержки экспорта функционируют в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Перед нами стоят амбициозные цели по росту несырьевого неэнергетического экспорта, и для их достижения будем усиливать уже сложившееся и доказавшее свою эффективность взаимодействие по линии Минпромторга
, Российского экспортного центра и региональных ЦПЭ", — отметил в ходе церемонии награждения директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России
Дмитрий Кусков.
"Малый бизнес вносит огромный вклад в развитие экономики, и для РЭЦ реализация экспортного потенциала МСП стратегически важна. Охватить как можно больше МСП и помочь им выйти на новые рынки мы можем только в тесной связке с центрами поддержки экспорта. Коллеги проделывают колоссальную работу. В прошлом году более 40 тысяч компаний воспользовались поддержкой ЦПЭ, а объем поддержанного экспорта достиг 139 миллиардов рублей. Надеемся вывести наше сотрудничество на новый уровень за время второго цикла национального проекта", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.
РЭЦ напомнил, что Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходила в Перми с 4 по 6 февраля. В ней приняли участие представители центров поддержки экспорта из более 70 регионов, Российского экспортного центра, Школы экспорта РЭЦ, региональных органов власти и компаний МСП. Участники рассмотрели итоги работы ЦПЭ за 2024 год и направления сотрудничества для достижения целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
"Промышленные предприятия Пермского края
всегда были конкурентоспособны на внешних рынках, поэтому в условиях санкций главная задача – переориентироваться на новые. В первую очередь на страны Ближнего Востока
и Юго-Восточной Азии
. Важно, что те меры поддержки, которые предлагают Российский экспортный центр, федеральный Минпромторг и другие ведомства, помогают нашим предприятиям решать вопросы логистики, расчетов, общения с представителями других культур", — сообщил в ходе конференции заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.
Региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".