https://ria.ru/20250207/rets--1997904185.html

РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта

РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта - РИА Новости, 07.02.2025

РЭЦ определил десятку лучших центров поддержки экспорта

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2024 году и определил регионы, в которых созданы РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:12:00+03:00

2025-02-07T11:12:00+03:00

2025-02-07T11:12:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

пермь

пермский край

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997894441_0:94:1170:752_1920x0_80_0_0_7ba420497870e6b09755ac22f172e6b2.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в 2024 году и определил регионы, в которых созданы лучшие условия для экспорта малых и средних предприятий, сообщает центр."Рейтинг ЦПЭ представили 6 февраля на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми. При формировании рейтинга учитывались такие показатели эффективности работы центров поддержки экспорта, как количество предоставленных компаниям услуг; количество компаний, которым ЦПЭ помогли заключить экспортные контракты; объем экспорта, который удалось осуществить при поддержке ЦПЭ", - говорится в сообщении.Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, занял Центр поддержки экспорта Смоленской области. За ним следуют ЦПЭ Московской области и Республики Башкортостан. Далее идут Свердловская, Самарская, Омская области и город Москва, вышедший в топ-10 впервые. На восьмом и девятом местах расположились Рязанская область и Краснодарский край. Второй год подряд замыкает десятку Центр поддержки экспорта Калужской области.Руководителей лучших центров поддержки экспорта традиционно наградили в торжественной обстановке на площадке Всероссийской конференции. Лидеры рейтинга впервые получали награды из рук представителей компаний, которые активно выходят на внешние рынки при поддержке ЦПЭ."С 2025 года центры поддержки экспорта функционируют в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Перед нами стоят амбициозные цели по росту несырьевого неэнергетического экспорта, и для их достижения будем усиливать уже сложившееся и доказавшее свою эффективность взаимодействие по линии Минпромторга, Российского экспортного центра и региональных ЦПЭ", — отметил в ходе церемонии награждения директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Дмитрий Кусков."Малый бизнес вносит огромный вклад в развитие экономики, и для РЭЦ реализация экспортного потенциала МСП стратегически важна. Охватить как можно больше МСП и помочь им выйти на новые рынки мы можем только в тесной связке с центрами поддержки экспорта. Коллеги проделывают колоссальную работу. В прошлом году более 40 тысяч компаний воспользовались поддержкой ЦПЭ, а объем поддержанного экспорта достиг 139 миллиардов рублей. Надеемся вывести наше сотрудничество на новый уровень за время второго цикла национального проекта", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.РЭЦ напомнил, что Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходила в Перми с 4 по 6 февраля. В ней приняли участие представители центров поддержки экспорта из более 70 регионов, Российского экспортного центра, Школы экспорта РЭЦ, региональных органов власти и компаний МСП. Участники рассмотрели итоги работы ЦПЭ за 2024 год и направления сотрудничества для достижения целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Промышленные предприятия Пермского края всегда были конкурентоспособны на внешних рынках, поэтому в условиях санкций главная задача – переориентироваться на новые. В первую очередь на страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Важно, что те меры поддержки, которые предлагают Российский экспортный центр, федеральный Минпромторг и другие ведомства, помогают нашим предприятиям решать вопросы логистики, расчетов, общения с представителями других культур", — сообщил в ходе конференции заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.Региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".

https://ria.ru/20250206/eksport-1997792920.html

https://ria.ru/20250206/rets-1997709269.html

россия

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, пермь, пермский край, экономика