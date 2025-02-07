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Главреду ИА "Регнум" угрожали физической расправой
Главреду ИА "Регнум" угрожали физической расправой - РИА Новости, 07.02.2025
Главреду ИА "Регнум" угрожали физической расправой
Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова получала угрозы в свой адрес, глава СК РФ поручил возбудить дело по данному факту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:15:00+03:00
2025-02-07T21:15:00+03:00
2025-02-07T21:21:00+03:00
россия
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Главный редактор ИА "Регнум" Марина Ахмедова получала угрозы в свой адрес, глава СК РФ поручил возбудить дело по данному факту, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В медиапространстве сообщается, что главному редактору информационного агентства "Регнум" (Марине Ахмедовой - ред.) поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей", - говорится в сообщении.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
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россия, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главреду ИА "Регнум" угрожали физической расправой
Главреду ИА "Регнум" Марине Ахмедовой угрожали физической расправой