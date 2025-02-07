https://ria.ru/20250207/qr-kod-1998012209.html

ЦБ утвердил стандарт безопасного использования QR-кода

ЦБ утвердил стандарт безопасного использования QR-кода - РИА Новости, 07.02.2025

ЦБ утвердил стандарт безопасного использования QR-кода

Банк России утвердил стандарт, который повысит безопасность операций с использованием QR-кодов, заявила пресс-служба регулятора. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:25:00+03:00

2025-02-07T16:25:00+03:00

2025-02-07T16:25:00+03:00

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Банк России утвердил стандарт, который повысит безопасность операций с использованием QR-кодов, заявила пресс-служба регулятора. "Регулятор утвердил стандарт, который повысит безопасность операций с использованием QR-кодов. Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты", - говорится в сообщении. В документе в зависимости от видов QR-кодов систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, а также представлены типовые способы защиты от этих угроз. Для внесения и снятия денег в банкомате по QR-коду также предусмотрены отдельные меры защиты. Так, например, согласно документу, при формировании, передаче, обработке запроса (данных) для генерации QR-кода одной из мер защиты будет определение лимитов запросов на формирование QR-кода с учетом потребностей получателя или плательщика и на основе анализа рисков поставщика платежного QR-кода. Такие меры предусматриваются для реагирования на угрозу передачи неконтролируемых запросов на формирование QR-кода, что может быть вызвано несанкционированным доступом к автоматизированному рабочему месту торгово-сервисного предприятия, а также ошибками прикладного ПО. А при сканировании и получении данных из QR-кода для дальнейшего осуществления перевода денежных средств в качестве меры защиты от подмены QR-кода указывается отображение реквизитов операции, содержащихся в QR-коде (например, ссылка на ресурс) и запрос на подтверждение действий. "Стандарт носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля 2025 года", - указывает ЦБ.

https://ria.ru/20241120/gosduma-1984919174.html

https://ria.ru/20250204/poddelka-1997200301.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, центральный банк рф (цб рф)