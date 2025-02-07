https://ria.ru/20250207/putin-1998075878.html
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным их всегда связывали "хорошие отношения". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:56:00+03:00
2025-02-07T20:56:00+03:00
2025-02-07T21:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным их всегда связывали "хорошие отношения".Трамп не исключил возможности проведения встречи с Путиным. Он также добавил, что ему "грустно" от того, что происходит на Украине.
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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Трамп заявил, что его с Путиным всегда связывали хорошие отношения