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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025
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20:56 07.02.2025 (обновлено: 21:12 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/putin-1998075878.html
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным их всегда связывали "хорошие отношения". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным их всегда связывали "хорошие отношения".Трамп не исключил возможности проведения встречи с Путиным. Он также добавил, что ему "грустно" от того, что происходит на Украине.
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в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, россия
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Трамп заявил, что его с Путиным всегда связывали хорошие отношения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным их всегда связывали "хорошие отношения".
Трамп не исключил возможности проведения встречи с Путиным. Он также добавил, что ему "грустно" от того, что происходит на Украине.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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Вчера, 21:02
 
В миреСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампРоссия
 
 
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