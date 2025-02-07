https://ria.ru/20250207/putin-1997998085.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области - РИА Новости, 07.02.2025
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого развития... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:42:00+03:00
2025-02-07T15:42:00+03:00
2025-02-07T15:45:00+03:00
калининградская область
россия
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого развития Калининградской области."Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.После этого президент передал слово для доклада вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
https://ria.ru/20250207/fond-1997994269.html
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калининградская область, россия, владимир путин, татьяна голикова
Калининградская область, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области
Путин предложил Совбезу обсудить условия для развития Калининградской области