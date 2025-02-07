Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 07.02.2025 (обновлено: 15:45 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/putin-1997998085.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области - РИА Новости, 07.02.2025
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого развития... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:42:00+03:00
2025-02-07T15:45:00+03:00
калининградская область
россия
владимир путин
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого развития Калининградской области."Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.После этого президент передал слово для доклада вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
https://ria.ru/20250207/fond-1997994269.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, россия, владимир путин, татьяна голикова
Калининградская область, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области

Путин предложил Совбезу обсудить условия для развития Калининградской области

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого развития Калининградской области.
"Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.
После этого президент передал слово для доклада вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин поручил выделять один миллиард рублей фонду экологических проектов
15:36
 
Калининградская областьРоссияВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала