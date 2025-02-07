https://ria.ru/20250207/putin-1997998085.html

Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области

Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области - РИА Новости, 07.02.2025

Путин предложил Совбезу обсудить развитие Калининградской области

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого развития... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:42:00+03:00

2025-02-07T15:42:00+03:00

2025-02-07T15:45:00+03:00

калининградская область

россия

владимир путин

татьяна голикова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого развития Калининградской области."Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.После этого президент передал слово для доклада вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

https://ria.ru/20250207/fond-1997994269.html

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининградская область, россия, владимир путин, татьяна голикова