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Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов
Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов - РИА Новости, 07.02.2025
Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:27:00+03:00
2025-02-07T15:27:00+03:00
2025-02-07T15:37:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Постановляю: считать целесообразным создание Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в указе.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов
Путин подписал указ о создании фонда экологических и природоохранных проектов