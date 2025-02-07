https://ria.ru/20250207/putin-1997991406.html

Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов

Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов - РИА Новости, 07.02.2025

Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических проектов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:27:00+03:00

2025-02-07T15:27:00+03:00

2025-02-07T15:37:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда экологических и природоохранных проектов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Постановляю: считать целесообразным создание Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в указе.

https://ria.ru/20250203/konkurs-1997156713.html

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владимир путин, россия, общество