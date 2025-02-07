https://ria.ru/20250207/putin-1997981234.html

Путин назвал развитие экономики результатом работы трудовых коллективов

Путин назвал развитие экономики результатом работы трудовых коллективов - РИА Новости, 07.02.2025

Путин назвал развитие экономики результатом работы трудовых коллективов

Президент РФ Владимир Путин назвал нынешние показатели развития российской экономики результатом работы трудовых коллективов и бизнеса страны. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:49:00+03:00

2025-02-07T14:49:00+03:00

2025-02-07T14:49:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал нынешние показатели развития российской экономики результатом работы трудовых коллективов и бизнеса страны. "Думаю, что результат, о котором вы сейчас сказали, - это, конечно, прежде всего результат работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества и, конечно, правительства, финансовых властей в широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который доложил президенту о ситуации в экономике страны.

https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика