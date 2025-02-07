https://ria.ru/20250207/putin-1997981234.html
Путин назвал развитие экономики результатом работы трудовых коллективов
Путин назвал развитие экономики результатом работы трудовых коллективов - РИА Новости, 07.02.2025
Путин назвал развитие экономики результатом работы трудовых коллективов
Президент РФ Владимир Путин назвал нынешние показатели развития российской экономики результатом работы трудовых коллективов и бизнеса страны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:49:00+03:00
2025-02-07T14:49:00+03:00
2025-02-07T14:49:00+03:00
россия
владимир путин
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экономика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал нынешние показатели развития российской экономики результатом работы трудовых коллективов и бизнеса страны. "Думаю, что результат, о котором вы сейчас сказали, - это, конечно, прежде всего результат работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества и, конечно, правительства, финансовых властей в широком смысле этого слова", - сказал Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который доложил президенту о ситуации в экономике страны.
https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин назвал развитие экономики результатом работы трудовых коллективов
Путин назвал рост экономики результатом работы трудовых коллективов и бизнеса