https://ria.ru/20250207/putin-1997980398.html

Путин призвал возобновить работу правительства по отраслям экономики

Путин призвал возобновить работу правительства по отраслям экономики - РИА Новости, 07.02.2025

Путин призвал возобновить работу правительства по отраслям экономики

Необходимо принять решение о возобновлении работы правительства РФ по отдельным отраслям экономики, как это было в период пандемии коронавируса, заявил... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:47:00+03:00

2025-02-07T14:47:00+03:00

2025-02-07T15:55:00+03:00

россия

владимир путин

правительство рф

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Необходимо принять решение о возобновлении работы правительства РФ по отдельным отраслям экономики, как это было в период пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. "В период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям... Эта работа по отраслям будет восстановлена. Нужно понимать перспективы отдельных отраслей, приоритеты и по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку. Повторяю еще раз, так, как это удавалось делать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты", - сказал Путин на встрече с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20250207/putin-1997981234.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о внедрении отраслевых мер поддержки Правительство России должно вернуться к мерам поддержки по отраслевому принципу - так, как это было сделано в пандемию. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 2025-02-07T14:47 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, правительство рф, экономика, михаил мишустин