https://ria.ru/20250207/putin-1997980398.html
Путин призвал возобновить работу правительства по отраслям экономики
Путин призвал возобновить работу правительства по отраслям экономики - РИА Новости, 07.02.2025
Путин призвал возобновить работу правительства по отраслям экономики
Необходимо принять решение о возобновлении работы правительства РФ по отдельным отраслям экономики, как это было в период пандемии коронавируса, заявил... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:47:00+03:00
2025-02-07T14:47:00+03:00
2025-02-07T15:55:00+03:00
россия
владимир путин
правительство рф
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Необходимо принять решение о возобновлении работы правительства РФ по отдельным отраслям экономики, как это было в период пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. "В период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям... Эта работа по отраслям будет восстановлена. Нужно понимать перспективы отдельных отраслей, приоритеты и по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку. Повторяю еще раз, так, как это удавалось делать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты", - сказал Путин на встрече с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20250207/putin-1997981234.html
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Путин о внедрении отраслевых мер поддержки
Правительство России должно вернуться к мерам поддержки по отраслевому принципу - так, как это было сделано в пандемию. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2025-02-07T14:47
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РИА Новости
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россия, владимир путин, правительство рф, экономика, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Правительство РФ, Экономика, Михаил Мишустин
Путин призвал возобновить работу правительства по отраслям экономики
Путин: правительству нужно работать по отраслям экономики, как во время пандемии