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Путин призвал создавать новые предприятия в регионах - РИА Новости, 07.02.2025
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14:43 07.02.2025 (обновлено: 14:59 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/putin-1997978894.html
Путин призвал создавать новые предприятия в регионах
Путин призвал создавать новые предприятия в регионах - РИА Новости, 07.02.2025
Путин призвал создавать новые предприятия в регионах
Президент России Владимир Путин призвал менять структуру роста экономики РФ, отметив, что важно во всех регионах создавать новые предприятия и рабочие места с... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:43:00+03:00
2025-02-07T14:59:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал менять структуру роста экономики РФ, отметив, что важно во всех регионах создавать новые предприятия и рабочие места с применением современных технологий."Думаю, что одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно, во всех регионах нашей страны, создавать новые предприятия, новые рабочие места, и работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана на современных принципах и управления, и на новой технологической базе. Вы сами все время об этом говорите. И с применением робототехники, и с применением искусственного интеллекта, и всех других достижений, которые есть в нашей стране да и в мире", - сказал Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20250207/ekonomika-1997981940.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал создавать новые предприятия в регионах

Путин призвал создавать новые предприятия и рабочие места в регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал менять структуру роста экономики РФ, отметив, что важно во всех регионах создавать новые предприятия и рабочие места с применением современных технологий.
"Думаю, что одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно, во всех регионах нашей страны, создавать новые предприятия, новые рабочие места, и работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана на современных принципах и управления, и на новой технологической базе. Вы сами все время об этом говорите. И с применением робототехники, и с применением искусственного интеллекта, и всех других достижений, которые есть в нашей стране да и в мире", - сказал Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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