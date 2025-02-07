https://ria.ru/20250207/putin-1997978161.html
Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год
Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год - РИА Новости, 07.02.2025
Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что задача на этот год – выйти на траекторию устойчивого роста... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:42:00+03:00
2025-02-07T14:42:00+03:00
2025-02-07T15:10:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997985267_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4d3c1c5d6b70380dbb7cc022c158325.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что задача на этот год – выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики, а также добиться снижения инфляции."Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250207/putin-1997980398.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997985267_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1fbc1eb5fe66d8aceed77fd41515e7e2.jpg
Путин: задача на этот год — снизить уровень инфляции
Путин: задача на этот год — выйти на устойчивый рост экономики РФ, снизить инфляцию
2025-02-07T14:42
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год
Путин призвал выйти на траекторию устойчивого экономического роста в 2025 году