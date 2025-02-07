https://ria.ru/20250207/putin-1997978161.html

Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год

Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год - РИА Новости, 07.02.2025

Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что задача на этот год – выйти на траекторию устойчивого роста... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:42:00+03:00

2025-02-07T14:42:00+03:00

2025-02-07T15:10:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что задача на этот год – выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики, а также добиться снижения инфляции."Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250207/putin-1997980398.html

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Путин: задача на этот год — снизить уровень инфляции Путин: задача на этот год — выйти на устойчивый рост экономики РФ, снизить инфляцию 2025-02-07T14:42 true PT0M33S

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин