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Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год - РИА Новости, 07.02.2025
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14:42 07.02.2025 (обновлено: 15:10 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/putin-1997978161.html
Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год
Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год - РИА Новости, 07.02.2025
Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что задача на этот год – выйти на траекторию устойчивого роста... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:42:00+03:00
2025-02-07T15:10:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что задача на этот год – выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики, а также добиться снижения инфляции."Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250207/putin-1997980398.html
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Путин: задача на этот год — снизить уровень инфляции
Путин: задача на этот год — выйти на устойчивый рост экономики РФ, снизить инфляцию
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поставил задачи по развитию российской экономики на 2025 год

Путин призвал выйти на траекторию устойчивого экономического роста в 2025 году

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что задача на этот год – выйти на траекторию устойчивого роста российской экономики, а также добиться снижения инфляции.
"Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции", - сказал Путин.
Путин о внедрении отраслевых мер поддержки - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин призвал возобновить работу правительства по отраслям экономики
14:47
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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