https://ria.ru/20250207/putin-1997976725.html
Путин оценил темпы экономического роста в России
Путин оценил темпы экономического роста в России - РИА Новости, 07.02.2025
Путин оценил темпы экономического роста в России
Темпы экономического роста РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и больше мировых, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:40:00+03:00
2025-02-07T14:40:00+03:00
2025-02-07T14:50:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Темпы экономического роста РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и больше мировых, заявил президент России Владимир Путин."У нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20250207/putin-1997981234.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин оценил темпы экономического роста в России
Путин: темпы экономического роста в России оказались выше прогнозов