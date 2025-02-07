https://ria.ru/20250207/putin-1997976725.html

Путин оценил темпы экономического роста в России

Путин оценил темпы экономического роста в России - РИА Новости, 07.02.2025

Путин оценил темпы экономического роста в России

Темпы экономического роста РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и больше мировых, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:40:00+03:00

2025-02-07T14:40:00+03:00

2025-02-07T14:50:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Темпы экономического роста РФ оказались не только выше собственных прогнозов, но и больше мировых, заявил президент России Владимир Путин."У нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20250207/putin-1997981234.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин