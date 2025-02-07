https://ria.ru/20250207/putin-1997976348.html

Путин рассказал о встрече с коллегами по экономическому блоку

Путин рассказал о встрече с коллегами по экономическому блоку - РИА Новости, 07.02.2025

Путин рассказал о встрече с коллегами по экономическому блоку

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал оценку текущей экономической ситуации с коллегами по экономическому блоку. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:40:00+03:00

2025-02-07T14:40:00+03:00

2025-02-07T14:40:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал оценку текущей экономической ситуации с коллегами по экономическому блоку. Путин в пятницу принимает председателя правительства Михаила Мишустина, который докладывает об экономическом развитии страны. "Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250207/mishustin-1997975518.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин