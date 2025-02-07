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Путин рассказал о встрече с коллегами по экономическому блоку - РИА Новости, 07.02.2025
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14:40 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/putin-1997976348.html
Путин рассказал о встрече с коллегами по экономическому блоку
Путин рассказал о встрече с коллегами по экономическому блоку - РИА Новости, 07.02.2025
Путин рассказал о встрече с коллегами по экономическому блоку
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал оценку текущей экономической ситуации с коллегами по экономическому блоку. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:40:00+03:00
2025-02-07T14:40:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал оценку текущей экономической ситуации с коллегами по экономическому блоку. Путин в пятницу принимает председателя правительства Михаила Мишустина, который докладывает об экономическом развитии страны. "Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные", - сказал глава государства.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин рассказал о встрече с коллегами по экономическому блоку

Путин обсудил с коллегами по экономическому блоку оценку нынешней ситуации

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал оценку текущей экономической ситуации с коллегами по экономическому блоку.
Путин в пятницу принимает председателя правительства Михаила Мишустина, который докладывает об экономическом развитии страны.
"Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные", - сказал глава государства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Российская экономика отлично справилась с санкциями, заявил Мишустин
14:37
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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