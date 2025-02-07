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Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии - РИА Новости, 07.02.2025
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13:06 07.02.2025 (обновлено: 13:07 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/putin-1997944602.html
Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии
Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии
Президент России Владимир Путин в пятницу примет председателя правительства Михаила Мишустина, который доложит об экономическом развитии страны, сообщил... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:06:00+03:00
2025-02-07T13:07:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет председателя правительства Михаила Мишустина, который доложит об экономическом развитии страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент примет председателя правительства Мишустина. Доклад по вопросам экономического развития страны", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что во второй половине дня у главы государства ожидаются непубличные встречи и совещания.
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политика, россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии

Песков: Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет председателя правительства Михаила Мишустина, который доложит об экономическом развитии страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент примет председателя правительства Мишустина. Доклад по вопросам экономического развития страны", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что во второй половине дня у главы государства ожидаются непубличные встречи и совещания.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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