https://ria.ru/20250207/putin-1997944602.html
Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии
Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии
Президент России Владимир Путин в пятницу примет председателя правительства Михаила Мишустина, который доложит об экономическом развитии страны, сообщил... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:06:00+03:00
2025-02-07T13:06:00+03:00
2025-02-07T13:07:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет председателя правительства Михаила Мишустина, который доложит об экономическом развитии страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент примет председателя правительства Мишустина. Доклад по вопросам экономического развития страны", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что во второй половине дня у главы государства ожидаются непубличные встречи и совещания.
https://ria.ru/20250207/putin-1997944004.html
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политика, россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии
Песков: Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии