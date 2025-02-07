https://ria.ru/20250207/putin-1997944602.html

Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии

Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин в пятницу доложит Путину об экономическом развитии

Президент России Владимир Путин в пятницу примет председателя правительства Михаила Мишустина, который доложит об экономическом развитии страны, сообщил... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:06:00+03:00

2025-02-07T13:06:00+03:00

2025-02-07T13:07:00+03:00

политика

россия

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет председателя правительства Михаила Мишустина, который доложит об экономическом развитии страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент примет председателя правительства Мишустина. Доклад по вопросам экономического развития страны", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что во второй половине дня у главы государства ожидаются непубличные встречи и совещания.

https://ria.ru/20250207/putin-1997944004.html

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политика, россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин