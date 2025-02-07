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Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 07.02.2025
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12:57 07.02.2025 (обновлено: 13:00 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/putin-1997941009.html
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 07.02.2025
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:57:00+03:00
2025-02-07T13:00:00+03:00
дмитрий песков
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. Сегодня он проведет позже оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему предстоящего совещания", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Сегодня он проведет позже оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему предстоящего совещания", - сказал Песков журналистам.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Совбезе заявили о приближающемся крахе киевского режима
10:23
 
Дмитрий ПесковПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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