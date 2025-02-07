https://ria.ru/20250207/putin-1997941009.html
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 07.02.2025
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:57:00+03:00
2025-02-07T12:57:00+03:00
2025-02-07T13:00:00+03:00
дмитрий песков
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. Сегодня он проведет позже оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему предстоящего совещания", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250207/sovbez-1997896383.html
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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза