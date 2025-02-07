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Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом - РИА Новости, 07.02.2025
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23:52 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/pushilin-1998090732.html
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом - РИА Новости, 07.02.2025
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом
Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:52:00+03:00
2025-02-07T23:52:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее в пятницу Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк). "Уважаемые друзья, чем сегодня примечательный день, так это тем, что наконец-то освобожден Дзержинск. И теперь ни у кого не будет никакой путаницы - Торецк это или Дзержинск. Это теперь по-прежнему настоящий русский город Дзержинск", - сказал Пушилин, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом

Глава ДНР Пушилин: после освобождения Дзержинск стал настоящим русским городом

© Getty Images / LibkosДзержинск
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / Libkos
Дзержинск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в пятницу Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк).
«
"Уважаемые друзья, чем сегодня примечательный день, так это тем, что наконец-то освобожден Дзержинск. И теперь ни у кого не будет никакой путаницы - Торецк это или Дзержинск. Это теперь по-прежнему настоящий русский город Дзержинск", - сказал Пушилин, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
Вчера, 17:12
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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