https://ria.ru/20250207/pushilin-1998090732.html
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом - РИА Новости, 07.02.2025
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом
Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:52:00+03:00
2025-02-07T23:52:00+03:00
2025-02-07T23:52:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее в пятницу Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк). "Уважаемые друзья, чем сегодня примечательный день, так это тем, что наконец-то освобожден Дзержинск. И теперь ни у кого не будет никакой путаницы - Торецк это или Дзержинск. Это теперь по-прежнему настоящий русский город Дзержинск", - сказал Пушилин, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом
Глава ДНР Пушилин: после освобождения Дзержинск стал настоящим русским городом