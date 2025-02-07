https://ria.ru/20250207/pushilin-1998090732.html

Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом

Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом - РИА Новости, 07.02.2025

Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом

Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:52:00+03:00

2025-02-07T23:52:00+03:00

2025-02-07T23:52:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Дзержинск после освобождения вновь стал настоящим русским городом, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее в пятницу Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска (украинское название - Торецк). "Уважаемые друзья, чем сегодня примечательный день, так это тем, что наконец-то освобожден Дзержинск. И теперь ни у кого не будет никакой путаницы - Торецк это или Дзержинск. Это теперь по-прежнему настоящий русский город Дзержинск", - сказал Пушилин, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)