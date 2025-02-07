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В Челябинске из руки мальчика извлекли пулю, с которой он ходил три месяца - РИА Новости, 07.02.2025
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11:15 07.02.2025 (обновлено: 13:45 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/pulya-1997904768.html
В Челябинске из руки мальчика извлекли пулю, с которой он ходил три месяца
В Челябинске из руки мальчика извлекли пулю, с которой он ходил три месяца - РИА Новости, 07.02.2025
В Челябинске из руки мальчика извлекли пулю, с которой он ходил три месяца
Челябинские врачи успешно прооперировали 16-летнего подростка, удалив из его руки пулю, с которой он проходил три месяца, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:15:00+03:00
2025-02-07T13:45:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев — РИА Новости. Челябинские врачи успешно прооперировали 16-летнего подростка, удалив из его руки пулю, с которой он проходил три месяца, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. В ведомстве пояснили, что молодой человек обратился в отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы № 8. Он рассказал, что три месяца назад играл в тире с друзьями, один из которых выстрелил ему в руку. Пуля застряла в ладони, но не беспокоила его, пока не начала перемещаться в мягких тканях. "За три месяца инородный объект переместился на четыре сантиметра, от основания пальцев к основанию ладони. Молодого человека экстренно направили на снимки и УЗИ, а позже — на операцию с местной анестезией. К счастью, обошлось без осложнений, операция прошла быстро и успешно", — рассказали в Минздраве. Врач отделения амбулаторной хирургии горбольницы № 8 Тамара Королева отметила, что молодые люди в силу возраста часто травмируются во время прогулок и развлечений. "Важно помнить, что при получении повреждений следует не затягивать и не терпеть, а сразу же обращаться к специалисту. В этой истории молодому человеку повезло", — сказала она.Хирурги дали пациенту рекомендации по восстановлению и скорейшему заживлению.
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В Челябинске из руки мальчика извлекли пулю, с которой он ходил три месяца

Челябинские врачи извлекли пулю из руки подростка, ходившего с ней три месяца

© Фото : Министерство здравоохранения Челябинской области Пуля на рентгеновском снимке
Пуля на рентгеновском снимке - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Челябинской области
Пуля на рентгеновском снимке
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев — РИА Новости. Челябинские врачи успешно прооперировали 16-летнего подростка, удалив из его руки пулю, с которой он проходил три месяца, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
В ведомстве пояснили, что молодой человек обратился в отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы № 8. Он рассказал, что три месяца назад играл в тире с друзьями, один из которых выстрелил ему в руку. Пуля застряла в ладони, но не беспокоила его, пока не начала перемещаться в мягких тканях.
© Фото : Министерство здравоохранения Челябинской области Пуля, извлеченная врачами из руки подростка
Челябинские хирурги вытащили из руки мальчика пулю - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Челябинской области
Пуля, извлеченная врачами из руки подростка
"За три месяца инородный объект переместился на четыре сантиметра, от основания пальцев к основанию ладони. Молодого человека экстренно направили на снимки и УЗИ, а позже — на операцию с местной анестезией. К счастью, обошлось без осложнений, операция прошла быстро и успешно", — рассказали в Минздраве.
Врач отделения амбулаторной хирургии горбольницы № 8 Тамара Королева отметила, что молодые люди в силу возраста часто травмируются во время прогулок и развлечений.
"Важно помнить, что при получении повреждений следует не затягивать и не терпеть, а сразу же обращаться к специалисту. В этой истории молодому человеку повезло", — сказала она.
Хирурги дали пациенту рекомендации по восстановлению и скорейшему заживлению.
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