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В Челябинске из руки мальчика извлекли пулю, с которой он ходил три месяца

В Челябинске из руки мальчика извлекли пулю, с которой он ходил три месяца - РИА Новости, 07.02.2025

В Челябинске из руки мальчика извлекли пулю, с которой он ходил три месяца

Челябинские врачи успешно прооперировали 16-летнего подростка, удалив из его руки пулю, с которой он проходил три месяца, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:15:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев — РИА Новости. Челябинские врачи успешно прооперировали 16-летнего подростка, удалив из его руки пулю, с которой он проходил три месяца, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. В ведомстве пояснили, что молодой человек обратился в отделение амбулаторной хирургии Детской городской клинической больницы № 8. Он рассказал, что три месяца назад играл в тире с друзьями, один из которых выстрелил ему в руку. Пуля застряла в ладони, но не беспокоила его, пока не начала перемещаться в мягких тканях. "За три месяца инородный объект переместился на четыре сантиметра, от основания пальцев к основанию ладони. Молодого человека экстренно направили на снимки и УЗИ, а позже — на операцию с местной анестезией. К счастью, обошлось без осложнений, операция прошла быстро и успешно", — рассказали в Минздраве. Врач отделения амбулаторной хирургии горбольницы № 8 Тамара Королева отметила, что молодые люди в силу возраста часто травмируются во время прогулок и развлечений. "Важно помнить, что при получении повреждений следует не затягивать и не терпеть, а сразу же обращаться к специалисту. В этой истории молодому человеку повезло", — сказала она.Хирурги дали пациенту рекомендации по восстановлению и скорейшему заживлению.

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челябинск, общество