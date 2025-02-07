https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997960128.html

В Приднестровье осудили отказ Молдавии праздновать 80-летие Победы

В Приднестровье осудили отказ Молдавии праздновать 80-летие Победы - РИА Новости, 07.02.2025

В Приднестровье осудили отказ Молдавии праздновать 80-летие Победы

В Приднестровье с недоумением и осуждением восприняли нежелание властей Молдавии праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил в беседе с... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:53:00+03:00

2025-02-07T13:53:00+03:00

2025-02-07T13:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

молдавия

румыния

приднестровская молдавская республика

майя санду

михай гимпу

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТИРАСПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. В Приднестровье с недоумением и осуждением восприняли нежелание властей Молдавии праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил в беседе с РИА Новости депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Ранее депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонили запрос оппозиции о включении в повестку заседания парламента законопроекта о проведении масштабных мероприятий в республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Нынешняя власть Молдовы симпатизирует румыно-фашистским оккупантам и поэтому отклонила проект о праздновании в Республике Молдова 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. В Приднестровье это вызвало недоумение и осуждение", - сказал Сафонов. Он полагает, что для команды президента Молдавии Майи Санду это вполне логично. "Почему? Потому что румынские оккупации 1918-1940 и 1941-1944 годов для неё (Санду - ред.) являются не захватом чужих земель, а "воссоединением разделённой румынской нации". Она дошла даже до утверждения, будто в Приднестровье в большинстве проживают румыны", - отметил парламентарий. По его мнению, это призвано подготовить почву для нового поглощения Румынией не только Молдавии, но и ПМР. "Более того, термин "Великая Отечественная Война" правящей кликой Молдавии принципиально не признаётся, так как Советский Союз считается чужим для Молдовы государством", - уточнил приднестровский депутат. Он напомнил, что Санду вслед за бывшим и.о. президента Молдавии Михаем Гимпу, также являющимся прорумынским националистом, считает бывшую Молдавскую ССР частью Румынии, которую зачисляет в проигравшие стороны. "Празднование приближающегося 80-летия Великой Победы подрывает главную концепцию группы Санду о том, что СССР является "оккупантом", а не освободителем. Отсюда отклонение законопроекта... Разумеется, Приднестровье будет праздновать 80 лет Великой Победы. С теми, кто придерживается иной точки зрения, приднестровцам не по пути", - подчеркнул Сафонов. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250207/gosduma-1997926737.html

https://ria.ru/20250206/amnistiya-1997645464.html

https://ria.ru/20250205/moldaviya-1997610026.html

молдавия

румыния

приднестровская молдавская республика

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молдавия, румыния, приднестровская молдавская республика, майя санду, михай гимпу, 80-летие победы в великой отечественной войне